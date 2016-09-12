مدیران تالار هنر تودیع و معارفه شدند/ پریسا مقتدی بازگشت

به گزارش خبرگزاری مهر، روز ۲۱ شهریور ماه با حضور مهدی شفیعی مدیرکل هنرهای نمایشی و مدیر امور استان های اداره کل هنرهای نمایشی در تالار هنر از سال ها تلاش شهرام کرمی در سمت مدیریت این تالار تقدیر و مراسم معارفه پریسا مقتدی مدیر جدید این تالار انجام شد.

مدیر کل هنرهای نمایشی در این مراسم که با حضور جمعی از کارمندان تالار هنر و مدیران اداره کل هنرهای نمایشی در فضایی صمیمانه برگزار شد با اهدای لوح تقدیر و سپاس از سال ها فعالیت شهرام کرمی تجلیل کرد.

شهرام کرمی نیز ضمن اشاره به برخی از کارهای انجام شده طی هشت سال مدیریت خود در تالار هنر از همه کارکنان تالار قدردانی و برای پریسا مقتدی در مدیریت تالار هنر آرزوی پیشرفت و موفقیت روزافزون کرد.

پریسا مقتدی مدیر تالار هنر نیز در مراسم معارفه خود ضمن تشکر از شهرام کرمی و قدردانی از زحمات وی در تالار هنر از کرمی خواست تا در مسیر مدیریتش با مشورت های او همراه باشد.

وی بیان کرد: با توجه به آشنایی قبلی با مجموعه تالار هنر امیدوارم که بتوانم در پویایی و پیشرفت هر چه بهترتالار هنر و حمایت خانواده تئاتر کودک و نوجوان موثر باشم.

در پایان مراسم مهدی شفیعی با آرزوی موفقیت برای پریسا مقتدی حکم مدیریت تالار هنر را به وی تقدیم کرد.