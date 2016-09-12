بی کفایتی آل سعود شیرینی حج بر مسلمانان را تلخ کرده است

به گزارش خبرنگار مهر، نماز عید سعید قربان همزمان با سراسر ایران و کشورهای اسلامی که در آنها امروز عید اعلام شده است، در کرمانشاه نیز برگزار شد.

نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه کرمانشاه در خطبه های نماز عید قربان با اشاره به مناسک این روز اظهار داشت: امروز روز بندگی است و روز قربانی شدن در راه خواست و اراده الهی است.

آیت الله شیخ مصطفی علما اظهار داشت: اوج دعوت به تقوا و لبیک انسان به این دعوت همین روز عید قربان است.

وی با اشاره به ایام مناسک حج ادامه داد: بی کفایتی آل سعود مدتهاست که شیرینی حج و لبیک ها را بر مسلمانان عالم تلخ کرده است و می بینید که امسال با صد عن سبیل الله مانع از حضور حجاج ایرانی شدند.

وی با اشاره به پیام رهبر انقلاب در موسم حج تصریح کرد: این پیام باید به عنوان منشور حج در ملل اسلامی اجرا شده و ملتهای مسلمان گریبان آل سعود را تا آرامش و امنیت کامل این مناسک عظیم رها نکند.

به گزارش مهر، نماز عید قربان در سایر شهرستانهای استان کرمانشاه و برخی مساجد شهر کرمانشاه برگزار شد.