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۲۲ شهریور ۱۳۹۵، ۱۲:۰۳

«مسافر» در رادیو «مهربانی» از فاجعه منا می‌گوید

«مسافر» در رادیو «مهربانی» از فاجعه منا می‌گوید

تیم رادیو مهربانی با همکار دانیال علیزاده کارگردان و مستندساز نمایشی را به صورت صدای سه بعدی تحت عنوان «مسافر» با موضوع پرداختن به حادثه منا تولید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، نمایش رادیویی «مسافر» با محوریت حادثه منا که وصف حال یکی از مسافران وحی است زندگی قبل و بعد از سفر این فرد را از طریق صداپیشگی گویندگان رادیو مهربانی به گوش مردم می رساند.

حاج مرتضی که دختری ۷ ساله دارد و دختر دوم او هم تا چند روز دیگه به دنیا خواهد آمد در حال زیارت سرزمین وحی بر اثر فاجعه دلخراش مناسک حج که جان بسیاری از هموطنانمان را می گیرد، جان می د هد و هرگز موفق به دیدن چهره دومین فرزندش نمی شود.

صداپیشگان نمایش یادشده را خسرو محمودیان، فاطمه حسینی، سارینا راکب و حبیب بختیاری و کارگردان این اثر رادیویی را دانیال علیزاده انجام داده است.

همچنین تهیه کننده نگین مهبودی و نویسنده آن سمیرا زارعی است و صدابردار محمد زمان ثانی، افکتور مرضیه شیرازی و طراح پوستر مطهره ارجمند هستند.

نمایش رادیویی «مسافر» با محوریت حادثه منا در رادیو مهربانی که یک رادیو اینترنتی است تولید شده و علاقمندان به شنیدن این اثر می توانند به سایت رادیو مهربانی به نشانی www.radiomehrbani.com مراجعه کنند.

کد مطلب 3767492
عطیه موذن

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