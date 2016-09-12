به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی استانداری لرستان، هوشنگ بازوند استاندار لرستان در پیامی به مناسبت فرا رسیدن عید سعید قربان این عید را به مردم استان تبریک گفت.

در این پیام آمده است: عید سعید قربان، جشن بزرگ مسلمانان برای عبادت و بندگی در پیشگاه پروردگار هستی بخش و حضرت حق باریتعالی است.

عید سعید قربان، عید ذبح نفس شیطانی در برابر عشق به خالق بی همتاست.عید سعید قربان بستری است برای جاری ساختن زلال معرفت و مفهوم عبودیت و بندگی.

این عید سعید را به عموم هم استانی ها و مومنین و عاشقان عبودیت و بندگی در برابر پروردگار متعال تبریک و تهنیت عرض می‌نمایم.