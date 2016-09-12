اجرای برنامه «به همین راحتی» در آسایشگاه سالمندان کهریزک

به گزارش خبرگزاری مهر، این برنامه با همراهی مسئولان کهریزک، سالمندان و معلولان در بخش بیماران مبتلا به ام اس آسایشگاه خیریه کهریزک از ساعت ۹ تا ۱۰:۳۰ روی آنتن رفت.

پروانه طهماسبی با اشاره به بخش های این برنامه افزود: یک مسابقه طنز میان بیماران مبتلا به ام اس و مخاطبان رادیو تهران برگزار شد و نمایش های طنز بازیگران با موضوع تقسیم شادی و مددکاری از بخش های جذاب این برنامه بود که چلنچو و الهام شوقی آن را اجرا کردند.

تهیه کننده برنامه گفت: علاوه بر این، داستان خوانی و آوازخوانی اعضای کمپین تهرونی های مهربون و چلنچو هم اجرا شد و گروه موسیقی و هنری شنبه ها با ام اس اجرای زنده داشتند.

گزارشگران رادیو تهران در این روز با حضور در آسایشگاه کهریزک، به صورت زنده با بیماران و اعضای حاضر در این مجموعه گفتگو کردند.

طهماسبی با تاکید بر این مهم ترین هدف از اجرای برنامه در آسایشگاه کهریزک ایجاد تعامل بود، خاطرنشان کرد: هدف فقط ضبط برنامه نیست و ما ضمن تعامل اعضای کمپین با مددجویان، تلاش کردیم تا هم روحیه بدهیم و هم روحیه بگیریم.