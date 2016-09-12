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۲۲ شهریور ۱۳۹۵، ۱۲:۲۳

اجرای برنامه «به همین راحتی» در آسایشگاه سالمندان کهریزک

اجرای برنامه «به همین راحتی» در آسایشگاه سالمندان کهریزک

شبکه رادیویی تهران به همراه جمعی از اعضای «کمپین تهرونی های مهربون» با عنوان برنامه «به همین راحتی» در آسایشگاه سالمندان کهریزک حضور یافتند.

به گزارش خبرگزاری مهر،  این برنامه با همراهی مسئولان کهریزک، سالمندان و معلولان در بخش بیماران مبتلا به ام اس آسایشگاه خیریه کهریزک از ساعت ۹ تا ۱۰:۳۰ روی آنتن رفت.

پروانه طهماسبی با اشاره به بخش های این برنامه افزود: یک مسابقه طنز میان بیماران مبتلا به ام اس و مخاطبان رادیو تهران برگزار شد و نمایش های طنز بازیگران با موضوع تقسیم شادی و مددکاری از بخش های جذاب این برنامه بود که چلنچو و الهام شوقی آن را اجرا کردند.

تهیه کننده برنامه گفت: علاوه بر این، داستان خوانی و آوازخوانی اعضای کمپین تهرونی های مهربون و چلنچو هم اجرا شد و گروه موسیقی و هنری شنبه ها با ام اس اجرای زنده داشتند.

گزارشگران رادیو تهران در این روز با حضور در آسایشگاه کهریزک، به صورت زنده با بیماران و اعضای حاضر در این مجموعه گفتگو کردند.

طهماسبی با تاکید بر این مهم ترین هدف از اجرای برنامه در آسایشگاه کهریزک ایجاد تعامل بود، خاطرنشان کرد: هدف فقط ضبط برنامه نیست و ما ضمن تعامل اعضای کمپین با مددجویان، تلاش کردیم تا هم روحیه بدهیم و هم روحیه بگیریم.

کد مطلب 3767501

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