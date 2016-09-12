به گزارش خبرنگار مهر، لیلا فولادوند که تهیه کنندگی و کارگردانی مستند «گوریا» را به صورت مشترک با محمدحسین نظری برعهده دارد، در این باره توضیح داد: این فیلم توصیفی از زیبایی ها و شرایط زیست محیطی تالاب های لرستان و روایت آن تصویری از حیات پرندگان، حشرات و دیگر گونه های بومی تالاب است.

وی افزود: گوریا نام محلی این منطقه و به معنی تالاب هاست و همچنین این مستند به حضور پرندگانی می پردازد که در فصل سرما به این تالاب ها مهاجرت می کنند.

این مستندساز تصریح کرد: پس از اینکه این تالاب ها به صورت یک اکوسیستم زنده و دارای جمعیت قابل توجهی از گونه های جانوری و گیاهی به تصویر درآمد، این فیلم تخریب ها و آسیب های ناشی از حضور انسان در اطراف این محل را نشان می دهد و وضعیت بحرانی آنها را توصیف می کند.

فولادوند در پایان یادآور شد: تصویربرداری این مجموعه که سه قسمت دارد، در سه فصل متفاوت انجام شده و تدوین و صداگذاری آن تقریبا یک سال به طول انجامیده است.

«گوریا» دوشنبه تا چهارشنبه ۲۲ تا ۲۴ شهریور هر روز ساعت ۱۸ از شبکه مستند سیما روی آنتن می رود و روز بعد ساعت ۱۰ بازپخش می شود.