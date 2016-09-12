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۲۲ شهریور ۱۳۹۵، ۱۲:۱۱

«گوریا» خطرات پیش روی تالاب های لرستان را گوشزد می‌کند

«گوریا» خطرات پیش روی تالاب های لرستان را گوشزد می‌کند

«گوریا» با پخش از شبکه مستند سیما، در سه قسمت زیبایی های تالاب های لرستان و همچنین خطراتی که این اکوسیستم را تخریب می کند به تصویر می کشد.

به گزارش خبرنگار مهر، لیلا فولادوند که تهیه کنندگی و کارگردانی مستند «گوریا» را به صورت مشترک با محمدحسین نظری برعهده دارد، در این باره توضیح داد: این فیلم توصیفی از زیبایی ها و شرایط زیست محیطی تالاب های لرستان و روایت آن تصویری از حیات پرندگان، حشرات و دیگر گونه های بومی تالاب است.

وی افزود: گوریا نام محلی این منطقه و به معنی تالاب هاست و همچنین این مستند به حضور پرندگانی می پردازد که در فصل سرما به این تالاب ها مهاجرت می کنند.

این مستندساز تصریح کرد: پس از اینکه این تالاب ها به صورت یک اکوسیستم زنده و دارای جمعیت قابل توجهی از گونه های جانوری و گیاهی به تصویر درآمد، این فیلم تخریب ها و آسیب های ناشی از حضور انسان در اطراف این محل را نشان می دهد و وضعیت بحرانی آنها را توصیف می کند.

فولادوند در پایان یادآور شد: تصویربرداری این مجموعه که سه قسمت دارد، در سه فصل متفاوت انجام شده و تدوین و صداگذاری آن تقریبا یک سال به طول انجامیده است.

«گوریا» دوشنبه تا چهارشنبه ۲۲ تا ۲۴ شهریور هر روز ساعت ۱۸ از شبکه مستند سیما روی آنتن می رود و روز بعد ساعت ۱۰ بازپخش می شود.

کد مطلب 3767504
عطیه موذن

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