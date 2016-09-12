حکومت سعودی خیال خام به انزوا کشیدن مناسک حج را به گور می برد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام و المسلمین سید ابوطالب حجازی در خطبه‌های نماز عید قربان رشت با تبریک عید سعید قربان به نمازگزاران اظهار کرد: قربانی کردن در دین اسلام مستحبی است که بر آن تأکید شده و شخصی که قربانی می کند، مورد رحمت و بخشش خداوند قرار می گیرد.

وی با اشاره به شهادت زائران خانه خدا در فاجعه منا تصریح کرد: این حجاج که در خانه خدا و با لب تشنه قربانی دسیسه ها و بی کفایتی آل سعود شدند، از وحشت روز قیامت در امان بوده و با تشنه لبان کربلا محشور می شوند.

رئیس ستاد اقامه نماز گیلان در ادامه با اشاره به بی تدبیری آل سعود در اداره مناسک حج گفت: عربستان سعودی دشمن دین بوده و با کشتاری که سال گذشته به راه انداخت، قصد بستن راه مسلمانان به سرزمین وحی را داشت.

حجت الاسلام حجازی افزود: اگرچه حج فریضه است اما خداوند مومنان را به انجام حج با عزت و حفظ کرامت انسانی دعوت کرده و انجام حج نیز باید با توجه به عزت مسلمانان انجام شود.

وی با بیان اینکه حکومت سعودی دشمن اسلام و مسلمانان است یادآور شد: آل سعود خیال کرده که می تواند با کشتار حجاج و حفظ نکردن عزت و کرامت آنها، مناسک حج را به انزوا بکشاند اما حکومت سعودی این خیال خام را به گور خواهد برد.

خطیب نماز عید قربان در ادامه سخنان خود آل سعود را عاملان نقشه های دشمنان اسلام دانست و گفت: دشمن در تلاش است تا زیارت خانه خدا را از مسلمانان بگیرد و در این راه از هیچ جنایتی فروگذار نیست اما دشمنان اسلام باید بدانند که هرجا پای دشمنی با اسلام و قرآن و خانه کعبه باشد، مسلمانان تاب نیاورده و دشمن را به سزای عمل خود می رسانند.

حجت الاسلام حجازی تصریح کرد: آل سعود لیاقت اداره خانه خدا و مناسک حج را نداشته و جوامع اسلامی باید در این باره چاره اندیشی عاجل کنند.