عذر بدتر از گناه برای منصوریان!

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا منصوریان پس از دیدار با ماشین سازی و در حالی که به دلیل تعویض فرشید اسماعیلی تحت فشار هواداران و خبرنگاران قرار داشت گفت: فرشید اسماعیلی خسته بود و خودش درخواست تعویض کرد.

پرسش امروز از سرمربی استقلال این است که چرا فرشید اسماعیلی جوان، در یک دیدار نسبتا معمولی در لیگ، به میدان می رود و در اواسط نیمه دوم آنقدر احساس خستگی می‌کند که درخواست تعویض دارد؟

چرا بعد از بدنسازی پیش فصل و پس از آن آنهمه تمرین در مرحله دوم تعطیلات، این بازیکن باید خسته شود و درخواست تعویض داشته باشد؟ آیا این اتفاق تقصیر اسماعیلی است یا مربیانش که نتوانسته اند او را درست آماده کنند؟

اینکه بازیکنی ۹۰ دقیقه ای نباشد و یک تعویض مربی را بسوزاند عجیب تر و بدتر از آن است که منصوریان بخواهد بختیار را هم برای دربی محک بزند.

در واقع این عذر بدتر از گناه بود چون بعد از حداقل ۶۰ جلسه تمرین بازیکن باید بتواند ۹۰ دقیقه به میدان برود اگر نمی تواند یک جای کار غلط است که بدتر از تصمیم های آنی کنار زمین است.