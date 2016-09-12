  1. ورزش
  2. فوتبال ایران
۲۳ شهریور ۱۳۹۵، ۰:۵۵

بعد از ۶۰ جلسه تمرین اسماعیلی نمی تواند بازی را تمام کند؟

عذر بدتر از گناه برای منصوریان!

عذر بدتر از گناه برای منصوریان!

دلیلی که منصوریان برای خارج کردن اسماعیلی از بازی داشت به نظر بدتر از تصمیم آنی او در کنار زمین می‌آمد.

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا منصوریان پس از دیدار با ماشین سازی و در حالی که به دلیل تعویض فرشید اسماعیلی تحت فشار هواداران و خبرنگاران قرار داشت گفت: فرشید اسماعیلی خسته بود و خودش درخواست تعویض کرد.

پرسش امروز از سرمربی استقلال این است که چرا فرشید اسماعیلی جوان، در یک دیدار نسبتا معمولی در لیگ، به میدان می رود و در اواسط نیمه دوم آنقدر احساس خستگی می‌کند که درخواست تعویض دارد؟

چرا بعد از بدنسازی پیش فصل و پس از آن آنهمه تمرین در مرحله دوم تعطیلات، این بازیکن باید خسته شود و درخواست تعویض داشته باشد؟ آیا این اتفاق  تقصیر اسماعیلی است یا مربیانش که نتوانسته اند او را درست آماده کنند؟

اینکه بازیکنی ۹۰ دقیقه ای نباشد و یک تعویض مربی را بسوزاند عجیب تر و بدتر از آن است که منصوریان بخواهد بختیار را هم برای دربی محک بزند.

در واقع این عذر بدتر از گناه بود چون بعد از حداقل ۶۰ جلسه تمرین بازیکن باید بتواند ۹۰ دقیقه به میدان برود اگر نمی تواند یک جای کار غلط است که بدتر از تصمیم های آنی کنار زمین است.

کد مطلب 3767515

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • علی ۰۳:۱۴ - ۱۳۹۵/۰۶/۲۳
      0 0
      پاسخ
      اینا همش فیلمه واسه در بی استقلال واقعی رو در در بی ببینید

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها