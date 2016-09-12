ارتش لیبی کنترل ۳ بندر نفتی در شرق کشور را به دست گرفت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه خبری العالم، نظامیان ارتش لیبی همچنان به نبرد خود با تروریست های تکفیری در این کشور ادامه می دهند.

بر اساس این گزارش، در ادامه این نبردها، ارتش لیبی اعلام کرد که کنترل بنادر نفتی «رأس لانوف»، «السدره» و «البریقه» در شرق این کشور را به دست گرفته است.

منابع خبری در لیبی تأکید کردند که نیروهای ارتش، کلیه بنادر نفتی شرق کشور را به تصرف خود درآوردند.

این در حالی است که روز گذشته نیز در دیگر شهرهای لیبی درگیری های شدیدی میان نیروهای ارتش و گروه های تروریستی درگرفت.

از سوی دیگر منابع محلی اعلام کردند که هم اکنون درگیری های شدیدی در اطراف شهر اجدابیا در جریان است.

این تحولات در حالی است که ارتش لیبی اخیرا ضربات سهمگینی را بر پیکره گروه های تروریستی در شهر «سِرت» وارد آورده است.

گفتنی است، لیبی پس از سقوط معمر قذافی، از سال ۲۰۱۱ صحنه ناآرامی های سیاسی، منازعه بر سر نفوذ و قدرت و خشونت های غیر قابل کنترل و نیز انتشار گسترده سلاح در این کشور بوده است؛ برخی گروه های مسلح و تروریستی نیز با حمایت کشورهای بیگانه در این کشور قدرت گرفته اند.