بهرام عظیمی تیزر جشنواره فیلم «مقاومت» را ساخت

به گزارش خبرگزاری مهر، تیزر با ساختاری متفاوت و در قالب انیمیشن طراحی و اجرا شده است و روایت مفهموم مقاومت از دروان انقلاب، دفاع مقدس، قدس، تحولات منطقه و جهان اسلام است.

این تیزر به زودی از طریق شبکه های مختلف تلویزیونی و نیز، همزمان با جشنواره در سینماهای میزبان آثار این رویداد سینمایی پخش می شود.

چهاردهمین جشنواره بین‌المللی فیلم «مقاومت» به همت بنیاد فرهنگی روایت و انجمن سینمای انقلاب و دفاع مقدس از ۲ تا ۹ مهرماه سال جاری در تهران پردیس سینمایی ملت پایگاه اصلی جشنواره و مجموعه سینمایی فلسطین سینمای مردمی برگزار می‌شود.