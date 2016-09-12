۲۲ شهریور ۱۳۹۵، ۱۲:۵۶

بهرام عظیمی تیزر جشنواره فیلم «مقاومت» را ساخت

تیزر چهاردهمین جشنواره بین‌المللی فیلم «مقاومت» توسط بهرام عظیمی کارگردان انیمیشن، فیلمنامه‌نویس و کاریکاتوریست ساخته شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، تیزر با ساختاری متفاوت و در قالب انیمیشن طراحی و اجرا شده است و روایت مفهموم مقاومت از دروان انقلاب، دفاع مقدس، قدس، تحولات منطقه و جهان اسلام است.

این تیزر به زودی از طریق شبکه های مختلف تلویزیونی و نیز، همزمان با جشنواره در سینماهای میزبان آثار این رویداد سینمایی پخش می شود.

چهاردهمین جشنواره بین‌المللی فیلم «مقاومت» به همت بنیاد فرهنگی روایت و انجمن سینمای انقلاب و دفاع مقدس از ۲ تا ۹ مهرماه سال جاری در تهران پردیس سینمایی ملت پایگاه اصلی جشنواره و مجموعه سینمایی فلسطین سینمای مردمی برگزار می‌شود.

کد مطلب 3767525
عطیه موذن

