مراسم روز عرفه در هامبورگ برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مراسم قرائت دعای روح بخش و پرفیض حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام در روز عرفه، همنوا با زائران بیت الله الحرام بعد از ظهر روز یکشنبه ۱۱ اکتبر ۲۰۱۶ با حضور مسلمانان و مشتاقان اهل بیت عصمت و طهارت (ع) از ملیت های مختلف در فضای روحانی و معنوی صحن مسجد امام علی (ع) هامبورگ برگزار گردید.

در این آئین عرفانی که با قرائت دعای عرفه توسط امام و مدیر مرکز اسلامی هامبورگ، آیت الله رمضانی برگزار شد؛ مؤمنان خداجوی با دل های شکسته به یاد مولایشان امام حسین (ع) که این مناجات عاشقانه را در فضایی معنوی و با دلی پرسوز و چشمانی اشکبار قرائت کرده بودند، با زمزمه « هو للدّعوات سامعٌ و للکربات دافعٌ » به درگاه حضرت دوست دست نیایش دراز کرده و از او خواستند گرفتاری‏هایشان را رفع کند و با نوای « اللّهم انّی ارغب الیک و اشهد بالرّبوبیّة لک » بر ربوبیت پروردگار و بازگشت به سوی او گواهی داده و با دیدگانی اشکبار این دعای پرفیض را زمزمه کردند.

این مراسم به طور زنده در سایت مرکز اسلامی هامبورگ برای علاقه مندان پخش گردید