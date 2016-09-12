جذب ۵۰۰ عضو هیات علمی جدید در حوزه علوم پزشکی دانشگاه آزاد

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر باقر لاریجانی در مراسم امضای تفاهم نامه میان دانشگاه آزاد اسلامی و وزارت بهداشت در حوزه آموزش علوم پزشکی، هدف از انعقاد این تفاهم نامه را بهره برداری از ظرفیت کلان مناطق آمایشی در ارتقای کیفی آموزش علوم پزشکی در دانشگاه آزاد اسلامی و در عین حال ارتقای آموزش علوم پزشکی در سطح ملی ذکر کرد.

لاریجانی گفت: دانشگاه آزاد اسلامی مجموعه بسیار وسیعی در کشور است که از بین موسسات آموزش خصوصی کشور تنها این دانشگاه توانسته وارد حوزه آموزش پزشکی شود.

وی اظهار داشت: در حال حاضر حدود ۹۰ واحد دانشگاه آزاد در حوزه علوم پزشکی فعال و مشغول تربیت نیرو در این حوزه هستند و حدود ۱۴ دانشکده پزشکی دارند، ۴ دانشکده دندانپزشکی و ۴ دانشکده داروسازی در این دانشگاه دایر است.

معاون وزیر بهداشت به ظرفیت های موجود در دانشگاه آزاد اسلامی برای حرکت در عرصه های بین المللی اشاره کرد و گفت: می توانیم با همکاری مناطق آمایشی، دانشگاه آزاد اسلامی را به لحاظ کیفی ارتقا دهیم.

وی اظهار داشت: در طی سال گذشته واحدهای مجری رشته های علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی با کمک مسئولین حوزه علوم پزشکی این دانشگاه ارزیابی شدند.

لاریجانی اضافه کرد: هرچند در برخی زمینه ها چالش هایی وجود دارد ولی تلاش های زیادی برای توسعه آموزش علوم پزشکی در این دانشگاه صورت گرفته است. همچنین طی سال گذشته حدود ۵۰۰ عضو هیات علمی جدید در حوزه علوم پزشکی این دانشگاه جذب شده اند.

وی به دستور وزیر بهداشت برای کمک به دانشگاه آزاد اسلامی و ارتقای کیفیت آموزش علوم پزشکی در این دانشگاه اشاره کرد و گفت: برهمین اساس در حد امکان برای جذب هیات علمی در حوزه علوم پزشکی این دانشگاه کمک های زیادی صورت گرفت.

معاون آموزشی وزارت بهداشت اظهار داشت: کشور ایران کشور بزرگی است و آمایش سرزمینی برای تمرکز زدایی و تسهیل امور اجرایی کشور تصویب شده و وزارت بهداشت هم در این کار پیشرو است. مسئولان شورای عالی انقلاب فرهنگی پس از گزارشی که به به این شورا ارائه شد به این نکته اشاره کردند.

وی اظهار داشت: ساختار وزارت بهداشت به سمت آمایش سرزمینی پیش می رود و هدف در امضای تفاهم نامه با دانشگاه آزاد اسلامی این است که از این سیاست برای توسعه آموزش علوم پزشکی در این دانشگاه استفاده شود.

لاریجانی گفت: پتانسیل عظیمی در مجموعه دانشگاههای علوم پزشکی کشور وجود دارد و در آموزش سعی شده بیشتر امور توسط دانشگاهها صورت گیرد و توسط وزارتخانه رصد می شود.

وی افزود: با پتانسیل های زیادی که در دانشگاهها وجود دارد می توان از توان اعضای هیات علمی در پیشبرد اهداف تحول در آموزش علوم پزشکی بهره برداری کرد و باید برای این کار برنامه ریزی شود.

معاون آموزشی وزارت بهداشت با بیان اینکه دانشگاه آزاد اسلامی در برخی مناطق ساختمان و تجهیزات آموزشی را فراهم کرده لیکن در حوزه نیروی انسانی با چالش هایی مواجه است، تاکید کرد: مناطق آمایشی کشور پتانسیل زیادی دارند و اگر دانشگاه آزاد به مناطق آمایشی وصل شود می تواند به آموزش علوم پزشکی کشور و دانشگاه آزاد اسلامی کمک شایانی کند.

وی گفت: با این تفاهم نامه حوزه علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی با نظارت دبیرخانه های کلان مناطق آمایشی و همکاری دانشگاههای علوم پزشکی کشور ارتقا می یابد.