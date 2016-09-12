افراد مسلح بیمارستان شهر «قندهار» افغانستان را هدف قرار دادند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، دو فرد مسلح به بیمارستان «میرویس» شهر «قندهار» واقع در جنوب افغانستان یورش بردند که گفته می شود یکی از آنها در جریان درگیری با نیروهای امنیتی کشته شده است.

هنوز مشخص نیست که ضاربین چه کسانی هستند و به کدام یک از گروه های مسلح افغانستان تعلق دارند.

به هر حال نیروهای امنیتی به سرعت به بیمارستان محل درگیری اعزام شدند که از قرار به مجروحین جنگی و نیروهای پلیس و ارتش خدمات ارائه می دهد.

با این حال، نیروهای مستقر در محل، برای جلوگیری از هرگونه صدمه به بیماران و کادر پزشکی، در برخورد با فرد مسلحی که همچنان در محوطه بیمارستان است بسیار محتاطانه عمل می کنند.

خوشبختانه تا کنون هیچ گزارشی مبنی بر زخمی شدن بیماران، کادر پزشکی و نیروهای امنیتی افغان ارائه نشده است.