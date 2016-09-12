۲۷۰۰ یتیم در استان سمنان شناسایی شده اند

به گزارش خبرنگار مهر، سید جواد رضوی بعدازظهر دوشنبه در آئین موسوم به ذبح عظیم، ویژه عید قربان به میزبانی سالن ورزشی امیریه دامغان، بیان داشت: استان سمنان از لحاظ جمع آوری کمک های مردم و خیران در رتبه خوبی قرار دارد.

وی افزود: مددجویان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی(ره) در طول سال و بنا بر مناسبت های مختلف کمک های مردمی و خیران را دریافت کرده و در طرح های این نهاد شرکت می کنند.

مدیرکل کمیته امداد استان سمنان گفت: با توجه به نامگذاری سال از سوی مقام معظم رهبری به عنوان سال اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل بحث توانمند سازی فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی و ساخت مسکن برای تمامی مدد جویان بی خانمان از مهمترین رویکردهای این اداره کل است.

رضوی همچنین به ذبح یک هزار گوسفند به مناسبت عید قربان در امیریه دامغان اشاره کرد و ابراز داشت: ارزش ریالی قربانی صورت گرفته، چهار میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال است.

وی افزود: خیران استان سمنان در عید سعید قربان سال گذشته چهار میلیارد و ۱۴۰ میلیون ریال نذورات به این نهاد پرداخت کردند که در بین افراد نیازمند توزیع شده است.