به گزارش خبرنگار مهر، کریم حاجی زاده ظهر دوشنبه در حاشیه بازدید از طرح های سرمایه گذاری گردشگری در اردبیل طی گفتگو با خبرنگار مهر اضافه کرد: توسعه گردشگری امروز به مولفه های زیادی وابسته است که مهمترین آن ایجاد طرح های بزرگ و لوکس است.

وی این مهم را در بحث جذب گردشگران خارجی تاثیرگذار و اولین اولویت ها برشمرد و تاکید کرد که استان اردبیل برای ورود به اولویت های گردشگران خارجی باید برای ساخت طرح های لوکس و مراکز اقامتی بزرگ سرمایه گذاری کند.

مدیرکل میراث فرهنگی استان با اشاره به نبود هتل پنج ستاره در اردبیل یادآور شد: برای اقتصادی کردن گردشگری استان باید در بحث ایجاد و توسعه هتلینگ و ساخت هتل های پنج ستاره سرمایه گذاری صورت گیرد.

وی با بیان اینکه ذایقه کنونی گردشگران تفاوت های زیادی با گردشگری قبل داشته است، تصریح کرد: استان اردبیل نیازمند ساخت پنج هتل پنج ستاره است که از تعداد برای ساخت دو مورد مجوز صادر شده اما هنوز وارد فاز اجرایی نشده است.

حاجی با تاکید بر اینکه علاوه بر این امروزه سیاست اعطای تسهیلات بانکی نیز به سمت طرح های لوکس و بزرگ حوزه گردشگری است، عنوان کرد: این استان تاکنون در بحث طرح های لوکس و بزرگ وارد نشده و بیشتر سرمایه گذاری ها از منابع کم بهره استفاده می کند.

وی با اشاره به مشکلات استفاده از منابع کم بهره عنوان کرد: این منابع پس از ۵۰ درصد اجرا از سوی سرمایه گذار، پرداخت می شود که همین امر در برخی موارد موجب کندی و یا توقف طرح می شود.