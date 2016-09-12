به گزارش خبرگزاری مهر؛ دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام به مناسبت عید سعید قربان یادداشتی در صفحه ی شخصی اینستاگرام خود منتشر کرد.

متن یادداشت محسن رضایی به شرح زیر است:

گوسفند قربانی به جای پیامبر قرآنی؛ ولی انسان در شگفت تقدیر الهی است که چگونه خدای متعال قربانی شدن اسماعیل را نپذیرفت اما قربانی شدن طفل صغیری مانند علی اصغر (ع) را تحمل کرد.

امروز صدها علی اصغر در یمن، سوریه و عراق قربانی می شوند و معلوم است که خدای متعال در کمین انتقام سختی از ظالمان و جنایتکاران است. در این دنیا سرنوشت شاه، صدام و هیتلر را به چشم خود دیده ام اما به نظر من در دنیای محشر غوغایی است در آن جا خدای متعال از ستمکاران انتقام سختی خواهد گرفت آنچنان که به ذلت و خواری بیفتند.