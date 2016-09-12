جنتی و ایوبی به دیدار خانواده های شاهوردی و زنده یاد رشیدی رفتند

به گزارش خبرگزاری مهر، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و رئیس سازمان سینمایی امروز صبح ۲۲ شهریورماه در ابتدا برای عیادت از اصغر شاهوردی به دیدار این صدابردار برجسته سینما رفتند.
اصغر شاهوردی در آبانماه سال ۱۳۸۶ در حالی که از سر صحنه فیلم «چراغی در مه» در شمال کشور به تهران بازمیگشت، دچار سانحه رانندگی شد و به دلیل شکستگی مهرههای کمر تا امروز در بستر بیماری است.
شاهوردی و همسرش اشرف افشاری در این دیدار از مشکلاتشان در رابطه با بیماری و تامین هزینههای خانواده و درمان با وزیر ارشاد سخن گفتند.
علی جنتی و حجتالله ایوبی پس از دیدار با شاهوردی، به مناسبت عید قربان که نخستین عید خانواده رشیدی پس از درگذشت مرحوم داوود رشیدی بازیگر پیشکسوت تئاتر، سینما و تلویزیون محسوب میشود به دیدار احترام برومند و لیلی رشیدی رفتند.
رسول نجفیان، مرضیه برومند و بهرام شاهمحمدلو نیز در این دیدار حضور داشتند.
داوود رشیدی در بامداد ۵ شهریورماه، در سن ۸۳ سالگی و پس از گذراندن یک دوره بیماری و آلزایمر به دلیل ایست قلبی در منزل شخصی خود درگذشت.
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