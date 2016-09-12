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۲۲ شهریور ۱۳۹۵، ۱۵:۱۵

در پاتوق کتاب اصفهان؛

جلسه دوم دوره آموزشی «مروری بر ماجرای شکاکیت» برگزار می شود

جلسه دوم دوره آموزشی «مروری بر ماجرای شکاکیت» برگزار می شود

جلسه دوم دوره آموزشی «مروری بر ماجرای شکاکیت» با تدریس حمید علایی نژاد برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، دوره آموزشی «مروری بر ماجرای شکاکیت» (شکاکیت نسبت به جهان خارج) از سه شنبه نهم شهریورماه آغاز شده و سه شنبه ۲۳ شهریورماه جلسه دوم آن برگزار می شود.

در این دوره، حمید علایی نژاد در چهار جلسه، شکاکیت نسبت به جهان خارج را مرور خواهد کرد.

جلسه دوم این دوره با موضوع  ملاحظاتی «در مورد شکاکیت؛ شکاکیت و ایده آلیسم» ساعت ۱۷  در پاتوق کتاب اصفهان به آدرس چهار باغ، پایین خیابان جامی برگزار می شود.

کد مطلب 3767608
سارا فرجی

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    نظرات

    • مهران مجیری ۲۲:۴۰ - ۱۳۹۵/۰۶/۲۳
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      پاسخ
      من جلسات استاد علایی را شرکت کردم،ایشان از اساتید به حق علم نوین فلسفه ی ایران هستند و باید بگم از این افراد در ایران کم داریم،باید مجسمه ی این افراد ساخته شود و جلسات و تئوری هایشان همانند الهی قمشه ای از تلویزیون پخش شود. همه ی ایرانیان باید قدر استاد علایی را بدانند. خوش به حال اهالی اصفهان که استاد همانند سایرین دعوت دانشگاه های مختلف تهران را رد کردند و در خود اصفهان زادگاه شان به برگزاری جلسات میپردازند ممنون استاد

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