جلسه دوم دوره آموزشی «مروری بر ماجرای شکاکیت» برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، دوره آموزشی «مروری بر ماجرای شکاکیت» (شکاکیت نسبت به جهان خارج) از سه شنبه نهم شهریورماه آغاز شده و سه شنبه ۲۳ شهریورماه جلسه دوم آن برگزار می شود.



در این دوره، حمید علایی نژاد در چهار جلسه، شکاکیت نسبت به جهان خارج را مرور خواهد کرد.



جلسه دوم این دوره با موضوع ملاحظاتی «در مورد شکاکیت؛ شکاکیت و ایده آلیسم» ساعت ۱۷ در پاتوق کتاب اصفهان به آدرس چهار باغ، پایین خیابان جامی برگزار می شود.