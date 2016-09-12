ایتالیا در لیبی بیمارستان نظامی می سازد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، یکی از منابع وابسته به دولت ایتالیا امروز دوشنبه از قصد رم برای تاسیس یک بیمارستان نظامی در لیبی و اعزام ۳۰۰ پزشک، پرستار و همچنین نیروی نظامی به این کشور خبر داد.

گفته می شود که ایتالیا این تصمیم را بنا به درخواست دولت وحدت ملی لیبی که در طرابلس مستقر است، اتخاذ می کند.

به گفته این منبع ناشناس، بیمارستان نظامی باید در محلی امن احداث شود و در عین حال از خط مقدم جبهه نیز چندان دور نباشد.

نیروهای نظامی لیبی تحت حمایت دولت طرابلس که مورد تایید سازمان ملل متحد هستند، چندین ماه است که می کوشند تا اعضای داعش را از شهر بندری «سرت» بیرون برانند حال آنکه با مقاومت شدید آنها مواجهه شده اند.

دولت رم پیشتر هزاران نفر از نیروهای نظامی لیبی را برای مداوا در بیمارستان های ایتالیا پذیرفته بود اما احداث بیمارستان نظامی در خود لیبی به تسریع فرایند کمک رسانی به آنها کمک می کند.

هیچ گونه جزئیات دیگری درباره زمان و مکان احداث این بیمارستان ارائه نشده است.

اگرچه فرانسه، ایتالیا و آمریکا پیشتر به طور ضمنی به حضور واحدهای نظامی خود در لیبی اذعان کرده بودند، این اولین باری است که یک کشور غربی به وضوح از اعزام نیرو به این کشور اگرچه در قالب امداد رسانی سخن می گوید.

انتظار می رود که «روبرتو پینوتی» و «پائولو جنتیلونی» وزرای دفاع و امور خارجه ایتالیا در جلسه ای که فردا سه شنبه در پارلمان این کشور برگزار می شود، جزئیات بیشتری را درباره وضعیت لیبی و رویکرد دولت رم ارائه دهند.

لیبی در جنوب ایتالیا و در فاصله ای کمتر از ۵۰۰ کیلومتری ساحل سیسیل قرار دارد.