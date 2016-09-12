«ترامپ»: سلامت نامزد انتخاباتی مسئله مهمی است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، «دونالد ترامپ» نامزد تندروی حزب جمهوریخواه در انتخابات ریاست جمهوری سال ۲۰۱۶ آمریکا امروز دوشنبه از اهمیت «سلامت جسمانی» نامزدهای رقابت های انتخاباتی سخن گفت.

وی این اظهارنظر را پس از آن ایراد کرد که «هیلاری کلینتون» رقیب وی از حزب دموکرات به واسطه ابتلا به بیماری ذات الریه، سفر از پیش تعیین شده خود به ایالت «کالیفرنیا» را لغو کرد.

ترامپ در این باره گفت: امیدوارم که وی بهبود یافته و به ادامه مسیر انتخابات باز گردد تا دوباره شاهد حضور او در مناظرات باشیم.

با این حال این نامزد جمهوریخواه در پاسخ به این سوال که آیا سلامتی نامزدهای انتخاباتی از اهمیت کلیدی برخوردار است یا خیر، گفت: فکر می کنم که مهم باشد. در واقع، همین یک هفته پیش من هم تست سلامت جسمانی دادم و وقتی جواب حاضر شد همه آن را تمام و کمال ارائه می دهم.

لازم به ذکر است که رسانه های وابسته به حزب راست، حتی پیش از اعلام خبر ابتلای کلینتون به ذات الریه، شایعه درگیری وی با یک بیماری مرموز و تلاش برای پنهان کردن آن را بر سر زبان ها انداخته بودند.