عید قربان روز دل کندن از تعلقات دنیوی/بستری برای اتحاد جهان اسلام

به گزارش خبرگزاری مهر،حجت‌الاسلام فرزاد منصوری ضمن تبریک فرارسیدن عید قربان گفت: عید قربان عید بزرگ مسلمین است و باید مسلمانان به این اعیاد اهمیت دهند.

وی افزود: اگر مسلمانان بتوانند ابراهیم وار از همه متعلقات دنیوی دل بکنند و همچون اسماعیل مطیع امر خدا باشند در راه رستگاری قدم می گذارند.

وی اظهار داشت: عید قربان خاطره ابراهیم، هاجر و اسماعیل است که حضرت ابراهیم(ع) همسرش هاجر و فرزندش اسماعیل را در زمین بی آب و علف قرار داد خداوند به برکت حضرت اسماعیل(ع) آب زمزم را عطاء کرد.

وی با بیان اینکه در فرهنگ اسلامی عید قربان از اهمیت و ارزش بسیار بالائی برخوردار است. تصریح کرد: عید قربان به معنای بازگشت انسان به مقام تقرّب الهی که این مقام در سایه مبارزه با هواهای نفسانی و در پرتو تهذیب، خودسازی و بهره وری از فرصت های ناب به دست می‌آید.

وی بیان داشت: عید به معنای برگشت، تحول و دگرگونی است و به دلیل اینکه اوج تحول و دگرگونی انسان در روز قربان اتفاق افتاده این روز را عید قربان نامیده‌اند.

وی تصریح کرد: سعی بین صفا و مروه نمودی از تلاش در راه رسیدن به هدف است که خداوند این تلاش را به بهترین وجه پاسخ داد.

رئیس تبلیغات اسلامی شهرستان خرم آباد یادآور شد: به مناسبت فرا رسیدن عید سعید قربان در مساجد این شهرستان مراسم جشن و سرور برگزار شد.

وی ادامه داد: همچنین به مناسبت فرا رسیدن عید سعید قربان مراسم جشن و سخنرانی باحضور مردم متدین این شهرستان در هیئات مذهبی و تکایای سطح شهرستان برگزار شد.

وی افزود: عید قربان وسیله اتحاد جامعه اسلامی است و همه باید در صدد ترویج فرهنگ والای وحدت و انسجام در جامعه باشیم.