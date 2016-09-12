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۲۲ شهریور ۱۳۹۵، ۱۷:۲۷

تاساعاتی دیگر؛

جابری انصاری به مسکو سفر می کند

جابری انصاری به مسکو سفر می کند

معاون عربی و افریقای وزیر امور خارجه کشورمان جهت دیدار با تعدادی از مقامات روسیه، عصر امروز عازم مسکو می شود.

به گزارش خبرنگار مهر ،حسین جابری‌انصاری معاون عربی و آفریقای وزارت امور خارجه برای رایزنی با مقامات روس در خصوص تحولات منطقه عازم مسکو می‌شود.

سفر معاون عربی و افریقای وزیر امور خارجه در پی سفر اخیر باگدانف معاون وزیر خارجه روسیه به تهران انجام می شود.۲۵ مرداد ماه سال جاری نیز میخائیل بوگدانف، نماینده ویژه پوتین در امور خاورمیانه به تهران سفر کرد و با حسین جابری انصاری و محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه کشور مان رایزنی و گفت‌وگو کرد.

به نظر می رسد تحولات منطقه و آتش بس در سوریه محور گفتگوهای معاون عربی و آفریقای وزارت امور خارجه کشورمان با مقامات روسیه باشد.در اواخر هفته گذشته مسکو و واشنگتن در مورد اجرای آتش‌بس در سوریه از روز دوشنبه موافقت کردند.

کد مطلب 3767649

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