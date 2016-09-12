ثبت اطلاعات ۲۵۰ مداح و شاعر مذهبی دلفان در سامانه طوبی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره‌کل تبلیغات اسلامی لرستان، حجت‌الاسلام علی شاهیوندی اظهار داشت: مرکز تشکل های دینی سازمان تبلیغات اسلامی کشور باهدف نظارت و شناسایی مداحان و شاعران مذهبی کشور اقدام به ایجاد سامانه طوبی کرده است.

وی ادامه داد: مداحان و شاعران مذهبی با مراجعه با سامانه طوبی در مرحله اول ثبت نام کرده و ادارات تبلیغات اسلامی شهرستانی با بررسی وتائید اطلاعات وارده، نسبت به صدور کارت مداحی اقدام می‌کند.

سرپرست اداره تبلیغات اسلامی شهرستان دلفان با اشاره به راه اندازی سامانه طوبی اضافه کرد: راه اندازی این سامانه از فعالیت های شاخص صورت گرفته از سوی سازمان برای ساماندهی تشکل های دینی است.

وی تاکید کرد: باید تلاش کنیم تا منابع آموزشی قابل بهره برداری و مفید را شناسایی و در اختیار مداحان قرار دهیم تا با این کار علاوه بر تقویت مراسم ها و مناسبت ها، زمینه ارتقای آگاهی عمومی جامعه به‌ویژه نوجوانان و جوانان را فراهم آوریم.

این مسئول فرهنگی از فعالیت های کانون مداحان دلفان در مناسبت های مختلف ملی، مذهبی تشکر و خاطرنشان کرد: مداحان باید با شناخت سیره زندگی ائمه اطهار (ع)، تاریخ اسلام و مطالعه در احکام و احادیث مستند، برای بالا بردن سواد دینی و قرآنی خود تلاش کنند، زیرا با داشتن آگاهی و اطلاعات کافی است که می توان با بدعت ها و خرافات مبارزه کرد و اجازه نداد از این طریق به اسلام و اعتقادات دینی مردم ضربه زده شود.

وی بیان کرد: اکنون بیش از ۲۵۰ نفر از برادران و خواهران مداح و شاعر مذهبی دلفانی در سامانه طوبی نام نویسی کردند که بعد از تشکیل کمیسیون، تعیین سطح بندی و تأیید نهایی صورت می گیرد.

سرپرست اداره تبلیغات اسلامی شهرستان دلفان در بخش دیگری از سخنان خود گفت: محوریت در برنامه های فرهنگی دینی با روحانیت است و مبلغین و مبلغات باید در صحنه های مختلف تبلیغی حضور فعال داشته باشند.

وی گفت: این اداره در راستای نقش تبلیغی و ترویجی خود با همکاری بیش از ۷۰ مبلغ و مبلغه برای بهره گرفتن حداکثری مردم اقدام به برگزاری برنامه های متعددی از جمله مجالس وعظ و سخنرانی، گفتمان های دینی، جلسات اخلاق در آداب بیان سنت و سیره اهل البیت علیهم السلام و انجام مسابقات فرهنگی خواهد کرد.