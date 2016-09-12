مدیریت بحران دانشگاه علوم پزشکی لرستان رتبه دوم کشور را کسب کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، دبیر کمیته بحران و پدافند غیرعامل دانشگاه علوم پزشکی لرستان در نشست ستاد بحران و پدافند غیرعامل این دانشگاه از کسب رتبه دوم کشور در بحث مدیریت بحران و پدافند غیرعامل خبر داد.

پیری علم گفت: با برنامه ریزی های انجام شده و اقدامات موثری که در این زمینه صورت گرفته، دانشگاه علوم پزشکی لرستان با کسب ۵۲ امتیاز از ۵۳ امتیاز کل، در بین ۵۶ دانشگاه علوم پزشکی کشور موفق به رتبه دوم شد.

وی افزود: علاوه بر کسب رتبه دوم کشور در بحت مدیریت بحران پدافند غیرعامل در بحث بسیج سلامت نوروزی در سال ۱۳۹۵ نیز، دانشگاه علوم پزشکی در بین دانشگاههای همتراز رتبه اول و در کل کشور نیز رتبه دوم را کسب کرده است.

در این نشست، عملکرد ستاد مدیریت بحران و پدافند غیرعامل تشریح و معاونان و مدیران حاضر در نشست نقطه نظرات خود را بیان کردند.

کوروش ساکی رئیس دانشگاه علوم پزشکی لرستان هم ضمن تقدیر از تلاشهای تمامی دست اندرکاران دانشگاه در رده های مختلف که حاصل آن کسب موفقیت های کشوری در مدیریت بحران و پدافند غیرعامل بوده است گفت: استفاده از اطلاعات متمرکز در سرعت بخشیدن به ارائه خدمات در مواقع بروز بحرانها امری ضروری و بسیار حیاتی است.

وی ادامه داد: استفاده از تکنولوژی های پیشرفته در این راستا بسیار حائز اهمیت است و با توجه به اینکه استان لرستان با بیش از ۱۰ عامل بحران ساز طبیعی مواجه است و مخاطراتی برای مردم ایجاد می شود، باید با استفاده بهینه از امکانات و مدیریت اصولی آنها بیشترین اثربخشی و سریع ترین اقدام را در این زمینه انجام دهیم و در عین حال در کاهش هزینه ها هم مبانی اقتصاد مقاومتی را رعایت کنیم.