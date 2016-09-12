فوتبال هفت نفره ایران شانس کسب عنوان قهرمانی است

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به برزیل، ایران در دو بازی مرحله گروهی خود تا بدینجا توانسته مقابل آرژانتین و آمریکا به برتری دست پیدا کند.

تیم ایران در بازی با آمریکا با نتیجه ۲ بر صفر برنده شد اما نمایش چندان خوبی نداشت.

تیم ملی فوتبال هفت نفره ایران جایگزین روسیه در این بازی ها شده است و چه بسا همین امر سبب شده بازیکنان و کادر فنی آمادگی لازم روحی را برای حضور در این رقابتها نداشته باشند.

«استوارت شارپ» در خصوص شکست مقابل ایران اظهار داشت: ما بازی خوبی انجام دادیم اما متاسفانه شکست خوردیم. در این بازی چهار بار به تیرک ایران زدیم؛ سه بار تیر عمودی و یک بار هم تیر افقی. البته ایران تیم خیلی قدرتمندی است و باید این را هم در نظر گرفت.

وی افزود: ما در دقایق آخر برای اینکه چیزی برای از دست دادن نداشتیم حمله کردیم و همین امر سبب شد بر روی ضدحمله گل دوم را دریافت کنیم.

سرمربی اسکاتلندی آمریکا در ادامه تصریح کرد: به نظر من ایران شانس کسب مدال طلا است. این تیم جزو قدرت های برتر فوتبال هفت نفره جهان است.

شارپ در پاسخ به اینکه چرا کمیته بین المللی پارالمپیک قصد دارد از دوره بعد رقابتهای فوتبال هفت نفره را برگزار نکند، گفت: ما هم نسبت به این موضوع اعتراض کرده ایم چرا که بیش از ۵۰ کشور درگیر فوتبال هفت نفره هستند اما کمیته بین المللی پارالمپیک می گوید این ورزش خشن است.

چرا شما به عنوان یک اسکاتلندی هدایت تیم آمریکا را عهده دار شده اید؟

شارپ گفت: سوال بسیار خوبی بود. هسته اصلی تیم بریتانیا از بازیکنان اسکاتلند تشکیل شده و من دو بار با این تیم به پارالمپیک پکن و لندن صعود کردم. اما در نهایت بریتانیا در این رقابتها شرکت کرد. اکنون مربی آمریکا هستم و با این تیم در پارالمپیک شرکت کرده ام.