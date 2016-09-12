  1. ورزش
  2. فوتبال ایران
۲۲ شهریور ۱۳۹۵، ۱۸:۵۴

گزارش خبرنگار مهر از برزیل؛

فوتبال هفت نفره ایران به نیمه نهایی صعود کرد

فوتبال هفت نفره ایران به نیمه نهایی صعود کرد

تیم ملی فوتبال هفت نفره با شکست هلند مقتدرانه به نیمه نهایی پارالمپیک صعود کرد. 

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به برزیل، تیم ملی فوتبال هفت نفره در آخرین دیدار خود در مرحله گروهی پارالمپیک ۲۰۱۶، به مصاف هلند رفت و در یک بازی برتر با نتیجه دو بر صفر به پیروزی رسید.

هاشم رستگاری (۹) و فرزاد مهری (۱۸) گل‌های ایران را در این بازی به ثمر رساندند. 

در این دیدار تیم ملی با ترکیب بابک صفری، هاشم رستگاری، حسن صفری، صادق حسنی، فرزاد مهری، جاسم بخشی (جمالی) و محمد خراط به میدان رفت.

ملی‌پوشان در این بازی به طور کامل توپ و میدان را در اختیار داشتند و علاوه بر زدن دو گل چندین موقعیت دیگر را هم از دست دادند. 

تیم ملی با این پیروزی ۹ امتیازی شد تا با سه برد متوالی صدرنشین گروه B‌ شده به مرحله نیمه نهایی صعود کند. 

حریف ایران در مرحله بعد امروز در بازی دو تیم برزیل و اوکراین مشخص می‌شود. 
 

کد مطلب 3767693

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها