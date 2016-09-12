فوتبال هفت نفره ایران به نیمه نهایی صعود کرد

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به برزیل، تیم ملی فوتبال هفت نفره در آخرین دیدار خود در مرحله گروهی پارالمپیک ۲۰۱۶، به مصاف هلند رفت و در یک بازی برتر با نتیجه دو بر صفر به پیروزی رسید.

هاشم رستگاری (۹) و فرزاد مهری (۱۸) گل‌های ایران را در این بازی به ثمر رساندند.

در این دیدار تیم ملی با ترکیب بابک صفری، هاشم رستگاری، حسن صفری، صادق حسنی، فرزاد مهری، جاسم بخشی (جمالی) و محمد خراط به میدان رفت.

ملی‌پوشان در این بازی به طور کامل توپ و میدان را در اختیار داشتند و علاوه بر زدن دو گل چندین موقعیت دیگر را هم از دست دادند.

تیم ملی با این پیروزی ۹ امتیازی شد تا با سه برد متوالی صدرنشین گروه B‌ شده به مرحله نیمه نهایی صعود کند.

حریف ایران در مرحله بعد امروز در بازی دو تیم برزیل و اوکراین مشخص می‌شود.

