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۲۲ شهریور ۱۳۹۵، ۱۹:۱۲

رئیس پلیس راه البرز خبر داد:

ترافیک سنگین در لاین جنوبی آزادراه کرج

ترافیک سنگین در لاین جنوبی آزادراه کرج

کرج- رئیس پلیس راه استان البرز از ترافیک سنگین در لاین جنوبی آزادراه تهران- کرج - قزوین خبر داد.

سرهنگ رضا اکبری در گفتگو با خبرنگار مهر، با اعلام وضعیت ترافیکی محورهای مواصلاتی استان، اظهار کرد: در حال حاضر ترافیک در آزادراه تهران- کرج و کرج - قزوین سنگین است.

وی افزود: سنگینی بار ترافیک از محدوده ترمینال شهید کلانتری آغاز شده و تا محدوده پل کلاک در لاین جنوبی آزادراه ادامه دارد.

رئیس پلیس راه استان البرز با اشاره به وضعیت عبور و مرور در محور کرج - چالوس گفت: با توجه به یک طرفه بودن این محور از شمال به سمت کرج، ترافیک در حال حاضر عادی و روان است.

کد مطلب 3767699

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