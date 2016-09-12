ترافیک سنگین در لاین جنوبی آزادراه کرج

سرهنگ رضا اکبری در گفتگو با خبرنگار مهر، با اعلام وضعیت ترافیکی محورهای مواصلاتی استان، اظهار کرد: در حال حاضر ترافیک در آزادراه تهران- کرج و کرج - قزوین سنگین است.



وی افزود: سنگینی بار ترافیک از محدوده ترمینال شهید کلانتری آغاز شده و تا محدوده پل کلاک در لاین جنوبی آزادراه ادامه دارد.



رئیس پلیس راه استان البرز با اشاره به وضعیت عبور و مرور در محور کرج - چالوس گفت: با توجه به یک طرفه بودن این محور از شمال به سمت کرج، ترافیک در حال حاضر عادی و روان است.