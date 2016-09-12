هوای دیار قومس بارانی است/ بارش اولین برف سال در شاهرود

به گزارش خبرنگار مهر، کاهش دما، بارش باران، رعد و برق و در برخی ارتفاعات همراه با تگرگ از بامداد دوشنبه در اقصی نقاط استان سمنان، جوی ناپایدار را به وجود آورده که با نگاهی به نقشه های هوایی می تواند دریافت، این جو تا صبح سه شنبه ادامه خواهد داشت.

ورود سامانه کم فشار بارشی به استان سمنان در ۲۰ ساعت گذشته شرایط ناپایدار جوی را در شهرهای شاهرود، دامغان، مهدیشهر، سمنان و میامی به وجود آورده و ارتفاعات مجن شاهرود نخستین برف سال را در تابستان تجربه کرده است.

گزارش های هواشناسی استان سمنان حاکی است که از شامگاه یکشنبه آسمان استان سمنان با ورود سامانه کم فشار بارشی شرایط ویژه ای پیدا کرده و کاهش ۱۵درجه ای دمای هوا توام با رعد و برق و بارش باران در مناطق کویری موجی از خوشحالی را برای مردم به همراه داشته است همچنین بارش تگرگ در برخی ارتفاعات موجب غافلگیری مسافران تابستانی شده است.

بارش برف در تابستان

مردم ارتفاعات شمالی شاهرود اما در این جو ناپایدار شاهد پدیده بارش برف بودند برفی که موجب غافلگیری مردم مناطق شاهکوه و تاش شد و از سوی دیگر موجبات شگفتی بسیاری از مسئولان را فراهم آورد.

عضو شورای اسلامی روستای شاهکوه در گفتگو با خبرنگار مهر، میزان برف را ناچیز توصیف کرد و گفت: با این وجود مردم از بارش برف غافلگیر شدند چرا که هیچکس تصور برف نیمه شهریور را نداشت.

محمد عباسی بیان داشت: مردم روستای شاهکوه و تاش صبح دوشنبه به مدت ۲۰دقیقه بارش دانه های سپید برف از آسمان ابری این روستا را مشاهده کردند.

ادامه جو ناپایدار در استان سمنان

به نظر می رسد شرایط ناپایدار آسمان استان تا فردا توام با کمی ابری تا قسمتی ابری گاهی رگبار و رعد و برق همراه باشد که به تدریج از شدت ابر کاسته شده و هوای آفتابی را تا پایان هفته شاهد باشیم، در ۲۴ ساعت گذشته شاهرود با ۲۰ درجه سانتی گراد خنک ترین و گرمسار با ۳۵ درجه سانتی گراد گرم ترین شهر استان گزارش شد.

آسمان استان سمنان در اکثر نقاط دارای بارش پراکنده بارانی گزارش شد هم اکنون دمای هوای سمنان حداکثر ۳۰ درجه و حداقل ۲۰ درجه و شاهرود حداکثر ۲۸ درجه و حداقل درجه ۱۶، دامغان حداکثر ۳۰ درجه و حداقل ۱۸ درجه، گرمسار حداکثر ۳۳ درجه و حداقل ۲۱ درجه توام با بارش باران و رعد و برق است.

همچنین دیگر نقاط استان مانند بیارجمند حداکثر درجه ۳۰ و حداقل ۱۸ درجه، شهمیرزاد حداکثر ۲۴ درجه و حداقل ۱۵ درجه، میامی حداکثر ۳۰ درجع و حداقل ۱۸ درجه تا ۲۴ ساعت آینده پیش بینی می شود.

مسافران احتیاط کنند

وضعیت راه های استان سمنان توام با بارندگی است که خوشبختانه از طرف سازمان هلال احمر گزارشی مبنی بر وقوع سیل تا این لحظه گزارش نشده است.

با توجه به تعطیلات پیش رو مسافران شهریور ماه قبل از حرکت از راه ها و وضعیت آب و هوایی مطلع شوند و توصیه می شود هنگام رعد و برق از ایستادن و پناه بردن به درختان به شدت خودداری کنیم.

آبگرفتگی و سیلابی شدن مسیل ها و طغیان رودخانه های فصلی به ویژه برای نواحی شمالی و مستعد استان و خسارات ناشی از طوفان پیش بینی می شود لذا مسافران با توجه به آخرین موج مسافرت های تابستانی با توجه به سیل آسیا بودن بارش باران از اطراق در حاشیه رودخانه ها و همچنین از کوهنوردی و حضور در ارتفاعات تا باز شدن هوا جلوگیری کنند.