حضور در لیگ فوتوالی ملاک دعوت به اردوی تیم ملی است

جعفر حاجی صفری در گفتگو با خبرنگار مهر از برگزاری لیگ فوتوالی کشور خبر داد و گفت: از دهه نخست مهرماه دور رفت لیگ فوتوالی کشور آغاز می شود و یک ماه بعد نیز دور برگشت برگزار و قهرمان مشخص می شود و تیم قهرمان به جام باشگاه های جهان اعزام خواهد شد.

حاجی صفری افزود: این لیگ می تواند به کشف استعداد جدید به تیم ملی کمک کند و مطمئن باشید بازیکنانی که در این دوره بدرخشند به تیم ملی دعوت خواهند شد.

وی تصریح کرد: ملاک دعوت به اردوی بعدی تیم ملی حضور در لیگ خواهد بود و چنانچه بازیکنی در تیمی حضور نداشته باشد شانسی برای عضویت در تیم ملی نخواهد داشت.

وی درباره تجربه حضور در تورنمنت جهانی برزیل بیان کرد: تجربه بین المللی خوبی بود و با تیم ها و بازیکنان جدیدی آشنا شدیم اما نتوانستیم نتایج لازم را کسب کنیم و از این بابت شرمنده مردم شدیم.

سرمربی گلستانی تیم ملی فوتوالی به بیان علت کسب نتایج ضعیف در این مسابقات پرداخت و گفت: زمین مسابقه مسئله ای بود که به ضرر ما شد زیرا نوع ماسه آنجا با ماسه ای که در ایران بازی می کنیم متفاوت بود.

حاجی صفری خاطرنشان کرد: نکته دیگری که موجب شد نتوانیم عملکرد بهتری ارائه دهیم «تک ست» بودن مسابقات بود زیرا برای نخستین بار مسابقات اینگونه برگزار می شد و به آن عادت نداشتیم.

وی اظهار کرد: تاتا و اندرسون برزیلی بهترین بازیکنان دنیا هستند که در گروه ما قرار داشتند. ما حتی توانایی پیروزی بر اتریش را داشتیم اما می دانستیم که اگر پیروز شویم به تیم قدرتمند اسپانیا برخورد می کنیم.

وی ادامه داد: به همین دلیل با شکست مصلحتی مقابل این تیم به تیم هلند برخورد کردیم که ضعیف تر از اسپانیا است اما به علت فاصله زمانی کوتاه در این دیدار شکست خوردیم.

این سرمربی گلستانی در پایان بیان کرد: جا دارد از آقای راعی اسپانسر تبریزی که هزینه اعزام را تقبل کردند و همه دوستانی که نتیجه تیم ملی در این بازی ها را پیگیری می کردند تشکر کنم.