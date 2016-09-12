چهارمین نقره کاروان ایران بر گردن محمدیان/ طلسم یک طلایی نشکست!

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر از ریودوژانیرو، در ادامه مسابقات روز پنجم بازی های پارالمپیک ۲۰۱۶ ریو و در رقابت های دو و میدانی، سجاد محمدیان در مسابقات پرتاب وزنه کلاس F۴۲ به مصاف حریفان رفت که با ثبت رکورد ۱۴ متر و ۳۱ سانتی متر به عنوان دوم و مدال نقره دست یافت.

محمدیان در پرتاب های اول و دومش به ترتیب ۱۳.۲۶ و ۱۴.۳۱ را ثبت کرده بود و در پرتاب سوم وزنه را به مصافت ۱۳.۷۱ انداخت. وی در پرتاب چهارم نیز رکورد ۱۳ متر و ۹۲ سانتی متر را ثبت کرد، اما در پرتاب های پنجم و ششم خطا کرد تا با همان ۱۴ متر و ۳۱ سانتی متر به عنوان نایب قهرمانی و مدال نقره برسد.

آلد دیویس از بریتانیا در این ماده با ۱۵ متر و ۹۷ سانتی متر مدال طلا را بر گردن آویخت و تیلونه پیلای از آفریقای جنوبی با ۱۳.۶۶ مدال برنز را از آن خود کرد.

مدال نقره محمدیان پنجمین مدال کاروان ورزشی شهدای «منا» در پنجمین روز از بازی های پارالمپیک ریو است.

پانزدهمین دوره بازیهای پارالمپیک از روز ۱۸ شهریورماه با حضور بیش از ۴۰۰۰ ورزشکار از ۱۶۰ کشور جهان و در ۲۳ رشته ورزشی به میزبانی ریودوژانیرو آغاز شده و تا روز ۲۸ شهریورماه ادامه خواهد داشت. کاروان ورزش ایران با عنوان «منا» متشکل از ۱۱۱ ورزشکار در ۱۲ رشته ورزشی در این بازیها حضور دارد.

مدال آوران ایران به شرح زیر هستند:



مدال طلا:

ساره جوانمردی – در تفنگ ۱۰ متر



مدال نقره:

علیرضا قلعه ناصر - پرتاب دیسک

سامان پاکباز - پرتاب وزنه

ابراهیم رنجبر و زهرا نعمتی - میکس ریکرو

سجاد محمدیان - پرتاب وزنه