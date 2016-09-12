عباس گودرزی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با انتقاد از نبود حتی یک بیمارستان آموزشی در شهرستان بروجرد گفت: بروجرد با دارا بودن رشته های گروه پزشکی در دانشگاه آزاد و وجود یک دانشکده پرستاری نه تنها از بیمارستان آموزشی محروم است بلکه بیمارستان در حال ساخت آیت اله بروجردی نیز آموزشی طراحی نشده است.

وی اظهار داشت: متاسفانه در طراحی بیمارستان آیت الله بروجردی نه بخش «ام آر آی»در نظر گرفته شده است و نه فضای آموزشی برای دانشجویان و محققان در آن دیده شده و این موضوع در آینده می تواند مشکلات فراوانی را برای مردم به وجود بیاورد.

نماینده مردم بروجرد در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: منطقی نیست در شهرستانی به جمعیت بروجرد یک «ام آر آی» دولتی وجود نداشته باشد.

گودرزی اظهار داشت: در جلساتی که با معاون وزیر راه داشته ایم به صراحت عنوان شد در صورتی که وزارت بهداشت موافقت کند وزارت راه و شهرسازی به عنوان مجری آمادگی این را دارد بخش های «ام آر آی» و ۶۰۰ متر فضای آموزشی را در این بیمارستان ایجاد کند.

وی افزود: در آخرین جلسه با وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی یکی از موارد مطرح شده از جانب بنده بحث «ام آر آی» در بیمارستان در حال ساخت آیت الله بروجردی و آموزشی شدن آن بود که وزیر بهداشت سریع دستور اضافه شدن «ام آر آی» و آموزشی شدن بیمارستان را صادر کردند.

نماینده مردم بروجرد در مجلس شورای اسلامی گفت: دستور وزیر بهداشت مطابق وعده معاون وزیر راه برای انجام اقدامات اولیه ارسال شده و تا حصول نتیجه این موضوع در دست پیگیری خواهد بود.