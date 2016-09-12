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۲۲ شهریور ۱۳۹۵، ۲۲:۴۱

زمین لرزه ای با قدرت ۵٫۸ ریشتر کره جنوبی را لرزاند

زمین لرزه ای با قدرت ۵٫۸ ریشتر کره جنوبی را لرزاند

برای نخستین بار در تاریخ شبه جزیره کره،‌ زمین لرزه ای با قدرت ۵٫۸ ریشتر بخش های وسیعی از کره جنوبی را لرزاند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه انگلیسی زبان کرئاهرالد، سازمان هواشناسی کره جنوبی روز دوشنبه اعلام کرد که زمین لرزه ای با قدرت ۵.۸ ریشتر بخشهای وسیعی از این کشور را لرزاند.

این زمین لرزه که در ساعت ۸ و ۳۲ دقیقه بعدازظهر به وقت محلی به وقوع پیوست، قدرتمندترین زمین لرزه در شبه جزیره کره تا به امروز بشمار می رود که از زمین لرزه ۵.۳ ریشتری ژانویه ۱۹۸۰ در کره شمالی نیز به طور قابل ملاحظه ای شدیدتر بوده است.

سازمان هواشناسی کره نیز کانون این زمین لرزه را منطقه «نائنام- مایئون» در هشت کیلومتری شهر تاریخی «گیونگ جو»- ۳۷۱ کیلومتری جنوب شرقی سئول-اعلام کرد.

گفتنی است که اندکی پیش از آن، زمین لرزه ای با قدرت ۵.۱ ریشتر در ساعت ۷ و ۴۴ دقیقه بعدازظهر به وقت محلی منطقه ای در فاصله ۹ کیلومتری جنوب «گیونگ جو» را لرزاند.

طبق اعلام وزارت ایمنی و امنیت عمومی کره جنوبی، شش تن از شهروندان این کشور مجروح شدند و ۱۰۲ مورد خسارت در سراسر این کشور گزارش شده است.

چهار نیروگاه هسته ای کره جنوبی نیز که در نزدیکی کانون این زمین لرزه قرار داشتند، برای انجام بررسی های امنیتی خاموش شده اند.

کد مطلب 3767726

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