آتش بس در سوریه رسما آغاز شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری رسمی سانا، فرماندهی کل ارتش و نیروهای مسلح سوریه از آغاز اجرایی شدن آتش بس هفت روزه در این کشور خبر داد.

فرماندهی ارتش سوریه در بیانیه ای اعلام کرد که آتش بس ۷ روزه در اراضی این کشور از روز دوشنبه ۱۲ سپتامبر (۲۲ شهریور) ساعت ۱۹ به وقت محلی دمشق آغاز و نیمه شب روز ۱۸ سپتامبر (۲۸ شهریور) خاتمه می یابد.

ارتش سوریه در عین حال حق واکنش به هرگونه نقض آتش بس از سوی گروه های مسلح را با بکارگیری تمام تسلیحات برای خود محفوظ دانسته است.

در همین حال وزارت خارجه روسیه نسبت به مخالفت گروه های مخالف سوری از جمله گروه تروریستی موسوم به احرارالشام با آتش بس در سوریه ابراز نگرانی نمود.

لازم به ذکر است که «جان کری» وزیر امور خارجه آمریکا شامگاه جمعه از دستیابی به توافق با «سرگی لاوروف» همتای روس خود پیرامون آتش بس در سوریه که از روز دوشنبه آغاز می شود خبر داده بود.