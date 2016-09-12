آتش بس در سوریه شاید آخرین فرصت برای نجات این کشور باشد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم، «جان کری» وزیر امور خارجه آمریکا اعلام کرد که گزارش های اولیه پس از آغاز آتش بس در سوریه، از کاهش میزان درگیری ها در این کشور حکایت دارد. وی در عین حال بررسی میزان تاثیرگذاری نتایج آتش بس را زود دانست.

کری روز دوشنبه در گفتگو با خبرنگاران که ساعاتی پس از آغاز آتش بس در سوریه انجام گرفت، تصریح کرد که رساندن کمک های انسانی به مناطق آسیب دیده سوریه بر اساس طرح روسیه و آمریکا ممکن است ۲۴ ساعت به طول بیانجامد.

کری با بیان اینکه اغلب گروه های معارض سوری برای پایبندی به آتش بس در سوریه آمادگی دارند مجددا از افراد مسلح معارضان سوری خواست خود را از عناصر گروه جبهه النصره جدا کنند.

وی در عین حال اظهار داشت که روسیه و آمریکا در صورت پایدار بودن آتش بس ۷ روزه در سوریه مرکز نظامی مشترکی را برای حملات هوایی هماهنگ به مواضع داعش و جبهه النصره و نظارت بر روند جداسازی معارضان از تروریست ها ایجاد خواهند کرد.

جان کری همچنین گفت که دولت سوریه اجازه خواهد یافت که گروه تروریستی جبهه النصره و داعش را در خارج از مناطق تحت عملیات مشترک آمریکا و روسیه مورد حمله قرار دهد.

وی در عین حال با تشویق طرف های نزاع سوری برای پایبندی به آتش بس مورد توافق از سوی آمریکا و روسیه هشدار داد که این امر ممکن است آخرین فرصت برای نجات سوریه باشد.

وزیر امور خارجه آمریکا در ادامه افزود که در توافقنامه آتش بس سوریه یک «بند صریح و روشن» وجود دارد مبنی بر اینکه چنانچه آمریکا یا روسیه با حسن نیت اقدام نکنند، این توافق فسخ می شود.