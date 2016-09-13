مبادله ۱۷ میلیون و ۳۰۷ هزار سهم در بورس همدان

عباس صمدی در گفت‌وگو با مهر اظهار داشت: در هفته گذشته تعداد ۱۷ میلیون و ۳۰۷ هزار و ۲۴۳ سهم به ارزش ۳۱ میلیارد و ۷۰۰ میلیون و ۵۵ هزار و ۲۵۱ ریال در بورس منطقه‌ای همدان مبادله شد.

مدیر بورس منطقه ای همدان با بیان اینکه ۴۶ درصد از معاملات این هفته مربوط به خرید سهام و ۵۴ درصد آن مربوط به فروش سهام بوده است، گفت: این تعداد سهام متعلق به ۱۵۴ شرکت است.

عباس صمدی همچنین از ایجاد ۴۵ کد معاملاتی جدید طی هفته گذشته در بورس منطقه‌ای همدان خبر داد.

مدیر بورس منطقه ای همدان شاخص کل قیمت در هفته منتهی به تاریخ ۱۷ شهریور را معادل ۷۶ هزار و ۷۴۲ واحد عنوان کرد و گفت: این شاخص نسبت به هفته ماقبل آن، ۴۲۶ واحد کاهش یافته است.