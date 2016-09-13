مدیریت حج به امت اسلامی واگذار شود/حرمین شریفین ملک شخصی نیست

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از ادارهکل روابط عمومی و اطلاعرسانی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، رایزنی فرهنگی ایران در اسلامآباد به مناسبت نخستین سالروز فاجعه منا، سمینار «حج و عید قربان، نماد وحدت، ایثار و بندگی» را همراه با محکومیت ضعف آل سعود در مدیریت حج و حرمین شریفین، برگزار کرد.
این سمینار با حضور شخصیتهای برجسته علمی، ادبی، سیاسی، مذهبی و اجتماعی پاکستان در محل هتل اسلامآباد برگزار شد.
از جمله سخنرانان و میهمانان این سمینار میتوان از علامه محمد امین شهیدی، روحانی برجسته و عضو شورای همبستگی ملی پاکستان، شهابالدین دارایی، رایزن فرهنگی ایران در پاکستان، طالب حسین سیال، رییس بخش مرکز گفتوگوهای اقبال وابسته به دانشگاه بینالمللی اسلامی اسلامآباد، سید ثاقب اکبر، رییس مؤسسه علمی و پژوهشی البصیره، مظهر برلاس، نویسنده و تحلیگر سیاسی روزنامه جنگ پاکستان، راجا جاوید علی بتی، دبیر انجمن خبرنگاران روزنامه جنگ، نام برد.
از نکات قابل توجه در این سمینار این بود که شرکتکنندگان و سخنرانان، ضمن محکوم کردن سوءمدیریت آل سعود در برگزاری مراسم حج، خواستار واگذار شدن مدیریت حج و حرمین شریفین به امت اسلامی شدند.
غافلان با سیاسی شدن موضوع حج مخالفت میکنند
شهابالدین دارایی، رایزن فرهنگی ایران در پاکستان در سخنان افتتاحیه خود در وصف اهمیت اصل حج و اماکن مقدس در سرزمین وحی، گفت: مکه، عرفات، میقات و منا، منزلگاه انسانهای خوشبختی است که از فرصت گران بهای انس با پرودگار جهانیان استفاده میکنند.
وی با اشاره اوضاع فعلی جهان اسلام و توطئه عناصر بیگانه از جمله برخی از کشورها که حاکمانی به اصطلاح مسلمان دارند، افزود: متأسفانه جهبه مخالف اسلام و دشمنان امت اسلامی تبلیغات منفی علیه خط مقاومت و اقوام آزاده به راه انداخته و این طرح های منفی خود را در منقطه به اوج خود رسانده اند. گ
دارایی ادامه داد: اقدامات تروریستی و حرکات افراطگرایی فعلی در مناطق مختلف جهان محصول قدرتهای استکباری از جمله آمریکا، رژیم نامشروع صهیونیستی و برخی از متحدان آنان در منطقه است و در چنین اوضاعی نمیتوان انتظار توسعه عالم اسلام و پیشرفت جامعه مسلمانان را داشت.
وی از فریضه عظیم حج به عنوان تولد ثانویه مسلمانان یاد کرد و افزود: البته آن دسته از عناصری که حج را صرفاً یک سفر سیاحتی و زیارتی میدانند و از حج فقط پوسته آن را میبینند و از محتوای آن غافل هستند، با مفاهم عمیق حج بیگانهاند و در واقع با سیاسی شدن موضوع حج، مخالفت میکنند.
رایزن فرهنگی ایران در پاکستان، افزود: یک سال از فاجعه دردناک منا میگذرد؛ چند هزار نفر از حاجیان مظلوم در روز عید و با لباس احرام و در حین عبادت، با اقدام غیرانسانی و بیرحمانه افراطگرایان وابسته به حاکمان آل سعود به شهادت رسیدند در شرایطی که حین رخداد فاجعه منا، چنانچه که عملیات امدادرسانی درست انجام می شد، بسیاری از افراد نیمهجانی که به دلیل تشنگی و گرمای شدید در آن فاجعه بیحال شده بودند، میتوانستند از مرگ نجات پیدا کنند.
وی همچنین گفت: بدنهای نیمهجان حاجیان مظلوم با تعلل و کوتاهی سعودیها همراه با سوء مدیریت دستگاه حاکم روی زمین ماند و بدینگونه، شهادت مظلومانه تعداد زیادی از میهمانان خانه خدا رقم خورد.
دارایی افزود: قاتلان حاجیان مظلوم سرزمین منا به جای عذرخواهی و اظهار پیشمانی و تعقیب مقصران حادثه، حتی حاضر به تشکیل کمیته حقیقتظیاب بینالمللی اسلامی نیز نشدند.
حرمین شریفین اشغال شدهاند
علامه امین شهیدی، از رهبران برجسته شیعیان پاکستان نیز در این سمینار گفت: حج و عید قربان، مظهر اتحاد و ایثار است؛ اما متأسفانه از سال گذشته این مظهر با حوادث خونین و دردناک همراه شده است.
وی افزود: حرمین شریفین مانند بیتالمقدس، تحت اشغال عوامل قدرتهای استکباری قرار گرفته است. آنان چطور به خودشان حق میدهند که دیگران را تکفیر کنند. این حاکمان غاصب که به دیگر کشورهای اسلامی حملهور میشوند با چه رویی میگویند که خادمین حرمین شریفین هستند.
وی با اشاره به فرمودههای اخیر حضرت آیتالله خامنهای به مناسبت سالگرد شهدای منا، افزود: وجود حرمین شریفین در آن سرزمین به معنای سلطه بیچون و چرای آل سعود و یا میراث شخصی آنان نیست.
علامه شهیدی تأکید کرد: فرمودهها و دیدگاههای حضرت آیتالله خامنهای درباره عملکرد ددمنشانه آل سعود در قبال فاجعه منا و بیمسئولیت حاکمان سعودی، مطابق با روح قرآن و اصول اسلام بود.
این شخصیت مذهبی پاکستان گفت: آل سعود با تشکیل گروههای تروریستی در مناطق مختلف جهان از کشورهای آفریقایی گرفته تا خاورمیانه و حتی در پاکستان، ظلم آشکاری را علیه امت اسلامی انجام داده و مرتکب جرائم بزرگ شده است.
وی تأکید کرد: وظیفه ما در دوره حاضر آگاهی دادن به امت اسلامی نسبت به توطئههای فرقهای و نقشههای شیطانی آل سعود در منطقه است. آل سعود، همسوی آمریکاییها، صهیونیستها و سد راه اعتماد میان مسلمانان و هماهنگی جهان اسلام شده است.
علامه شهیدی افزود: مدیریت حرمین شریفین و نظارت بر حج باید به عهده امت اسلامی واگذار شود؛ زیرا حج نباید به امور سیاحتی، زیارتی و سیاسی آل سعود خبیث و ذلیل تبدیل شود.
بنا بر اعلام این گزارش، سید ثاقب اکبر، طالب حسین سیال، مظهر برلاس و راجا جاوید علی بتی نیز در سخنان خود، اقدامات آل سعود در انحصار مدیریت مناسک حج را مورد انتقاد قرار دادند.
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