نتایج آزمون کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد ساعت ۱۵ منتشر می شود

به گزارش خبرنگار مهر، نتایج آزمون های دانشگاه آزاد به ترتیب در روزهای سه شنبه ۲۳ شهریور (نتایج آزمون ارشد ۹۵)، پنجشنبه ۲۵ شهریور (نتایج آزمون دکتری تخصصی ۹۵)، شنبه ۲۷ شهریور ( نتایج بدون آزمون دکتری تخصصی و پژوهش محور دکتری ۹۵) اعلام می شود.

داوطلبان می توانند برای مشاهده نتیجه آزمون خود را به سایت www.azmoon.com مراجعه کنند و کارنامه خود را دریافت کنند.

همچنین پذیرفته شدگان می توانند با مراجعه به پورتال این مرکز به نشانی sanjesh.iau.ac.ir و دریافت راهنمای ثبت نام از زمان و مدارک لازم جهت ثبت نام آگاهی یابند.

در صورتی که داوطلبی شماره داوطلبی و پرونده خود را در اختیار نداشته باشد می تواند بعد از اعلام نتایج در سایت برای بازیابی شماره داوطلبی و پرونده خود از طریق شماره تلفن گویای ۴۷۴۳ و شماره گیری کلید شماره ۳ اقدام کند.