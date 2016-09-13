  1. دانشگاه و فناوری
  2. آموزش عالی
۲۳ شهریور ۱۳۹۵، ۹:۰۹

امکان بازیابی شماره داوطلبی با تلفن؛

نتایج آزمون کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد ساعت ۱۵ منتشر می شود

نتایج آزمون کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد ساعت ۱۵ منتشر می شود

نتایج آزمون کارشناسی ارشد سال ۱۳۹۵ دانشگاه آزاد اسلامی ساعت ۱۵ امروز سه شنبه ۲۳ شهریورماه منتشر می شود.

به گزارش خبرنگار مهر،  نتایج آزمون های دانشگاه آزاد به ترتیب در روزهای سه شنبه ۲۳ شهریور (نتایج آزمون ارشد ۹۵)، پنجشنبه ۲۵ شهریور (نتایج آزمون دکتری تخصصی ۹۵)، شنبه ۲۷ شهریور ( نتایج بدون آزمون دکتری تخصصی و پژوهش محور دکتری ۹۵) اعلام می شود.

داوطلبان می توانند برای مشاهده نتیجه آزمون خود را به سایت www.azmoon.com مراجعه کنند و کارنامه خود را دریافت کنند. 

همچنین پذیرفته شدگان می توانند با مراجعه به پورتال این مرکز به نشانی sanjesh.iau.ac.ir و دریافت راهنمای ثبت نام  از زمان و مدارک لازم جهت ثبت نام آگاهی یابند.

در صورتی که داوطلبی شماره داوطلبی و پرونده خود را در اختیار نداشته باشد می تواند بعد از اعلام نتایج در سایت برای بازیابی شماره داوطلبی و پرونده خود از طریق شماره تلفن گویای ۴۷۴۳ و شماره گیری کلید شماره ۳ اقدام کند.

کد مطلب 3767850

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • پاکی م ۱۰:۱۵ - ۱۳۹۵/۰۶/۲۳
      0 0
      پاسخ
      منتظریم <<<
    • حقیقت ۱۳:۰۳ - ۱۳۹۵/۰۶/۲۵
      0 0
      پاسخ
      واقعا مسخره شده ایم .اول اعلام میشه نتایج دکترا شهریور اعلام میشود بعد مدتی مصاحبه میکنند نیمه دوم بعد از مدتی یک خبر اعلام میشود 25 شهریور یک روز مانده مجدد اعلام میشود فردا نتایج اعلام میشود صبح روز 25 شهریور مجدد مصاحبه میکند نتایج تا ساعت 8 شب اعلام میگردد و خبر میزدنددروی سایت مرکز دانشگاه آزاد ساعت اعلام نتایج دکترا اعلام شد . چرا از همان اول ساعت و روز دقیق مشخص نمیشه مگر برنامه ریزی ندارند که قطعا دارند اما چرا اینجور هر سال نتایج اعلام میشود را نمیدانم

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه