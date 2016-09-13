صدودهمین دوره آزمون زبان انگلیسی پیشرفته پنجشنبه برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، صد و دهمین دوره آزمون زبان انگلیسی پیشرفته، صبح روز پنجشنبه ۲۵ شهریور به طور همزمان در ۱۷ شهرستان شامل اصفهان، آمل، بیرجند، بندرعباس، تبریز، تهران، رشت، چابهار، زاهدان، زنجان، شیراز، قم، کرمان، کرمانشاه، گرگان، مشهد و یزد برگزار می شود.

برگ راهنما و کارت شرکت در آزمون از امروز سه‌شنبه ۲۳ شهریور بر روی پایگاه اطلاع‌رسانی سازمان سنجش آموزش کشور به آدرس: www.sanjesh.org قرار می گیرد و داوطلبان می توانند با وارد کردن اطلاعات خود شامل: شماره پرونده، نام و نام‌ خانوادگی، سال تولد و شماره کارت ملی نسبت به پرینت آن اقدام کنند.

هر داوطلب برای شرکت در جلسه آزمون باید، علاوه بر پرینت کارت شرکت در جلسه آزمون، اصل کارت ملی یا اصل گذرنامه خود را ارائه کند.

چنانچه داوطلبان متقاضی شرکت در آزمون هر گونه اشکالی در کارت ورودی خود مشاهده کردند می‌توانند در روز چهارشنبه ۲۴ شهریور صبح از ساعت ۸:۰۰ تا ۱۲:۰۰ و بعدازظهر از ساعت ۱۴:۰۰ تا ۱۸:۰۰ با در دست داشتن کارت شناسایی معتبر و دو قطعه عکس به نماینده این سازمان مستقر در باجه رفع نقص مراجعه کرده و اشکال احتمالی کارت خود را اصلاح و رفع کنند.

آدرس باجه‌های رفع نقص کارت:

دانشگاه اصفهان: اصفهان، میدان آزادی، خیابان دانشگاه، درب شمالی دانشگاه، ساختمان اداره کل آموزش

دانشگاه بیرجند: بیرجند، میدان شهدا، ابتدای خیابان ۱۷ شهریور، پردیس شهدای دانشگاه بیرجند

دانشگاه تبریز: تبریز، بلوار ۲۹ بهمن، روبروی کتابخانه مرکزی، مدیریت خدمات آموزشی دانشگاه

دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار: چابهار، بلوار دانشگاه، دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار، دانشکده سابق مدیریت، دفتر مرکز زبان دانشگاه

دانشکده زبان ها و ادبیات خارجی دانشگاه تهران: ‌تهران، خیابان کارگر شمالی (امیرآباد)، بعد از تقاطع جلال آل احمد، بین خیابان های ۱۵ و ۱۶

دانشگاه سیستان و بلوچستان: زاهدان، خیابان دانشگاه، ورودی زیباشهر، سازمان مرکزی دانشگاه، دفتر معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی

دانشگاه شمال - آمل: آمل، کیلومتر ۵ جاده هراز، سه راهی امام زاده عبداله، دانشگاه شمال، طبقه دوم ساختمان آمارد

دانشگاه شیراز: شیراز، خیابان ساحلی، ساختمان امور فرهنگی دانشگاه شیراز

دانشگاه شهید باهنر کرمان: کرمان، انتهای بلوار ۲۲ بهمن، دانشگاه شهید باهنر کرمان

دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان: گرگان، خیابان شهید بهشتی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

دانشگاه فردوسی مشهد: مشهد، بلوار وکیل آباد، بلوار شهید باهنر، درب غربی دانشگاه فردوسی مشهد، جنب دانشکده مهندسی، مدیریت آموزشی دانشگاه

دانشگاه قم: قم، بلوار الغدیر، بعد از شهرک قدس، دانشگاه قم، سازمان مرکزی، اتاق ۱۱۵

دانشگاه گیلان: رشت، خیابان نامجو، جنب ورزشگاه شهید عضدی، دانشکده علوم پایه دانشگاه گیلان

دانشگاه هرمزگان: بندرعباس- آزاد شهر- بلوار افروز شهابی پور- مجتمع آموزشی پژوهشی بصیرت (مجتمع گفتگوی تمدنها).

دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه: کرمانشاه، شهرک ژاندارمری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه، معاونت پژوهشی

موسسه آموزش عالی و غیرانتفاعی امام جواد (ع)-یزد: یزد، صفائیه، بلوار شهیدان اشرف، خیابان جواد الائمه(ع)، موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی و غیردولتی امام جواد (ع)، حوزه ریاست، اتاق فنی پشتیبانی

موسسه آموزش عالی و غیرانتفاعی روزبه - زنجان: زنجان، میدان بسیج، بزرگراه ۲۲بهمن، شهرک پونک