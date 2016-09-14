کدام آمار اشتغال دروغ است؟

خبرگزاری تسنیم نوشت: انتشار مصوبه سال گذشته شورای عالی اشتغال که تمام آمارهای بیکاری و اشتغال مرکز آمار ایران از سال ۸۴ تا ۹۳ را زیرسوال برده است، در برخی اظهارات گذشته رئیس جمهور که مستند به گزارش های مرکز آمار ایران اعلام می شد، شک و شبهه ایجاد کرده است.

در سالهای گذشته حسن روحانی رئیس جمهور بارها از اشتغالزایی کمتر از ۱۰۰ هزار نفر در ۸ سال دولت قبل مستند به گزارش های مرکز آمار ایران سخن گفته و بر صحت این گفته خود اصرار کرده است. همچنین تیرماه سال جاری رئیس جمهور در اظهارنظری از ایجاد بیش از ۱.۳ میلیون شغل در سه ساله دولت خود باز هم مستند به گزارش مرکز آمار خبر داده است.

ارائه این آمارها مطابق با گزارش های مرکز آمار ایران در حالی است که باخبر شدیم، شورای عالی اشتغال مردادماه سال گذشته مصوبه پرحرف و حدیثی داشته و رسماً صحت آمارهای مرکز آمار ایران را زیر سوال برده است.

مصوبه هفتاد و دومین جلسه شورای عالی اشتغال که چهاردهم مرداد سال گذشته با رﻳﺎﺳﺖ اسحاق ﺟﻬﺎﻧﮕﻴﺮی ﻣﻌﺎون اول رﺋﻴﺲ ﺟﻤﻬﻮر و با حضور اعضاء برگزار شده نشان می‌دهد، دولتی‌ها از عملکرد مرکز آمار ایران در برآورد آمارهای بیکاری کشور رضایت چندانی نداشته‌اند.

در این مصوبه این‌طور قید شده که "پس از ارائه گزارش اطلاعات و آمار بازار کار طی سال‌های ۸۴ تا ۹۳ توسط دبیرخانه شورا و میزان اشتغال ایجادشده در سال ۹۳ مقرر شد با محوریت جناب نوبخت رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و همکاری آقایان طائی معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، نیلی و نجفی مشاورین رئیس جمهور، طی جلساتی میزان صحت آمار و اطلاعات بازار کار منتشرشده توسط مرکز آمار ایران طی سال‌های اخیر مورد بررسی قرار گرفته و راهکارهای لازم برای ارائه آمار صحیح در این حوزه در جلسه آتی شورا گزارش گردد". ( عیسی منصوری آذرماه پارسال جایگزین طایی در معاونت توسعه اشتغال وزارت کار شد و طایی هم اکنون مشاور وزیر کار است.)

حال باید پرسید، با این مصوبه، اظهارات قبلی رئیس جمهور درباره اشتغالزایی اندک در دولت قبل و اشتغالزایی میلیونی در این دولت چقدر قابل باور است و چرا مسئولان که در سخنرانی ها با دفاع از آمارهای رسمی ، این آمارها را به نفع خود مصادره به مطلوب می کنند، ولی در جلسات که ظاهراً آمارها در واقع به نفع آنها نیست، صحت آنها را زیر سوال می برند؟