ُمهر بی مهری بر مسکن مهر/کم کاری ادارات برگردن شهرداری افتاد

خبرگزاری مهر- گروه استانها، عالیه نخعی:در انتهای بلوار صنعت و معدن بیرجند مجموعه بزرگی از واحدهای مسکونی مرتفع برپاشده که گفته میشود همزمان با اجرای سایت اداری برای رفاه حال کارمندان دولت برای نزدیکی به محل کار و زیر عنوان مسکن مهر ایجاد شده است.
سایت اداری بیرجند که قرار بود همه ادارات دولتی را در خودش جای دهد تا به گفته مسئولان مردم برای انجام کارهای اداریشان دیگر لازم نباشد مسافت این سر شهر تا آن سر شهر را طی کنند تا بتوانند از دو اداره امضا بگیرند، اما حالا با جانمایی این سایت در انتهای شهر نه تنها مشکلی از مردم حل نکرده و ناچارند برای یک کار کوچک اداری درست از این سر شهر به آن طرف شهر بروند بلکه حالا کارمندان خودشان هم بین بروکراسی های اداری سرگردان ماندهاند.
«انگار همه مسئولان از یاد بردهاند که خود اینجا را بنا نهادن حال که نوبت به خدماترسانی شده همه وعدهها یادشان رفته است و خدماترسانی به کارکنان خود را هم یادآور نیستند» اینها درد و دل یکی از یک هزار و ۲۰۰ کارمندی است که در سایت اداری بیرجند زندگی میکند.
۱۲۰۰ واحد به دور از خدمات
ساختمآنهای چندطبقه ردیف بهردیف قد کشیده و حدود یک هزار و ۲۰۰ واحد را در شش هزار متر زمین جای دادهاند، هر بلوک با نمای متفاوت مشخص میکند که کارمندان کدام اداره و سازمان در آن ساکن هستند. اینجا تا چشم کار میکند غول های سیمانی هستند و چند کودکی که در سایه این غول های سیمانی نشستهاند، نه فضایی سبزی است و نه حتی یک سوپرمارکت و نانوایی که جزء نخستین نیازهای هر محلهای است.
دیوارهای کوتاه که اطراف بلوکها کشیده شده، آن را از خیابان اصلی جدا میکند و چند سایبان برای خودروها تنها امکانات رفاهی است که توسط شرکتهای ساختمانی متولی برای ساکنان سایت اداری پیشبینیشده است.
خیابانهای اصلی تمیز هستند اما کافی است از دیوارهای کوتاه عبور کنی تا ببینی تلهایی از زباله چگونه نفست را در بین ساختمآنهای سر به فلک کشیده تنگ تر میکند.
چند کودک با دو چرخههایشان در حال دور زدن در بین بلوکها هستند، کمی آنطرفتر چند کودک در سایبان دیوار نشستهاند و دوچرخههایشان روی زمین افتاده است گویی دیگر دوچرخهسواری برایشان جذابیتی ندارد.
محمد آخوندی که امسال به کلاس هفتم می رود، از همه بزرگتر است و به سؤالاتم پاسخ میدهد، او به خبرنگار مهر میگوید: اینجا هیچ پارکی نداریم فقط باید داخل کوچه با دوچرخه بازی کنیم.
وی ادامه میدهد: نزدیکترین پارک به اینجا معصومیه پایین و پارک جنگلی است که به خاطر دوری فقط باید با پدر و مادر برویم که آن هم هفتهای یک بار بیشتر نمیشود و روزهای تابستان را فقط باید به همین شکل بگذرانیم.
گلایه از نبود فضای سبز و نانوایی
از بچهها جدا می شوم، وارد خیابان محبت ۱۷ می شوم اما اینجا هم از انگار از محبت مسئولان به دور است، زبالهها و چند کودک که مشغول بازی در این خیابان هستند، تصویر ناخوشایندی در ذهنم را نمایان میکند.
مادر کمی آنطرف تر از بچهها جلوی درب خانه نشسته و بازی کودکانش را تماشا میکند. خانم علیزاده به خبرنگار مهر میگوید: سه فرزند دارم که همیشه باید در خانه بمانند و تمامروز با آنها درگیرم، همیشه میگویند کجا برویم بازی کنیم.
«نظافت کوچهها نمیدانیم بر عهده کیست؟ سطل های آشغال خیلی دور است، پارک نزدیک ما نیست» اینها همه بخشی دیگر از مشکلاتی است که او برایم دریف میکند و میگوید: جلوی مسجد حضرت ابوالفضل عباس(ع) فضای بزرگی وجود دارد که اگر پارک شود، خیلی خوب است.
علیزاده ادامه میدهد: علاوه بر همه اینها نانوایی و سوپرمارکت اصلاً در محدوده مسکونی نیست، الآن که شوهرم نیست باید پای پیاده تا اول ورودی سایت بروم تا بتوانم خرید کنم.
وی با تاکید بر اینکه نانوایی یک نیاز جدی است باید ایجاد شود، بیان کرد: خیابان محبت یک طرف آن آسفالت است و طرف دیگر خاکی است شهرداری باید نسبت به آسفالت آن اقدام کند چراکه خیلی از رانندگان به دلیل خاکی بودن خلاف می روند.
وضعیت حملونقل سایت مطلوب است
کثیف بودن فضای بین ساختمانها و نبودن فضای سبز تنها مشکلاتی است که یکی دیگر از ساکنین محل به آن اشاره میکند و میگوید: شهرداری از دیوار به اینطرف را تمیز نمیکند چون اینجا را دیوار کردهاند.
دهمرده البته وضعیت حملونقل سایت را مطلوب ارزیابی میکند و ادامه میدهد: در گذشته هر ۴۰ دقیقه یک سرویس برای سایت بود اما الآن هم سرویس آزادی و هم ابوذر دارد و تقریباً هر یک رب یک سرویس وجود دارد.
صادقی پور یکی دیگر از ساکنین محل نیز میگوید: سایت اداری بیرجند فضای بازی و فضای سبز برای کودکان ندارد به همین دلیل همسایهها اغلب با بچههای خود درگیر میشوند.
وی با اشاره به اینکه سوپرمارکت و نانوایی در محدوده اصلاً نیست، بیان کرد: نزدیک دو سال است اینجا زندگی میکنیم و برای خرید نان و یا نیازهای دیگر باید به معصومیه برویم که مسافت خیلی دور است.
جانمایی نامناسب سایت اداری
یکی دیگر از شهروندان نیز از وضعیت نامناسب خیابانهای واقع در سایت اداری گلایه میکند و میگوید: دولت برای راحتی مردم همه ادارات را یک جا جمع کرده اما در واقع کار مردم را سخت تر کرده است.
میری با بیان اینکه دوری از مرکز شهر و جانمایی نامناسب ادارات سبب شده که مردم مشکلات زیادی داشته باشند، عنوان داشت: علاوه بر این در حال حاضر بسیاری از خیابانهای بین ادارات خاکی است که در شأن ادارات دولتی نیست.
هر چند تمامی ساکنین محل همه مشکلات را از چشم شهرداری میبینند اما هنوز شهرداری این مجموعه را تحویل نگرفته و علیرغم اینکه در این مکان تعهدی ندارد بنا به گفته مسئولان شهرداری خدمات مازاد را نیز ارائه کرده است.
سایت مسکونی هنوز تحویل شهرداری نشده است
معاون امور عمرانی شهرداری بیرجند دراینارتباط به خبرنگار مهر اظهار کرد: مواردی که مربوط به سایت اداری است به دو قسمت مربوط میشود، یکی سایت ادارات مستقر در سایت و دیگری سایت مسکونی مستقر در سایت اداری است.
علی عدل با بیان اینکه سایت مسکونی از نظر آمادهسازی هنوز تحویل شهرداری نشده است، بیان کرد: علیرغم اینکه تحویل نگرفتیم، اما برای رفاه حال مردم خدمات مازاد هم دادهایم.
وی با اشاره به اینکه یک سری از معابر و دسترسیها توسط شهرداری آسفالت و یک سری اتصالات برقرار شده است، ادامه داد: اتصال خیابانهای ورودی به سایت اداری و بلوار انتظامی که خود هزینه سنگینی داشته علیرغم اینکه جزء تعهدات شهرداری نبوده اما برای رفاه حال شهروندان آسفالت شده است.
معاون امور عمرانی شهرداری بیرجند با بیان اینکه بیشتر مشکلات ما در مورد قسمت اداری سایت اداری است، عنوان داشت: قراردادی در سال های گذشته بین شهرداری و استانداری بابت آمادهسازی قسمتی از ادارات مستقر در سایت بستهشده که شهرداری به تعهدات خود عمل کرده و نسبت به جدول، جوی و آسفالت اقدام کرده است.
بدهی ۱۰ میلیارد تومانی ادارات به شهرداری برای آمادهسازی
عدل با بیان اینکه هنوز هم بابت قرارداد مطالباتی داریم، اضافه کرد: در ادامه بابت آمادهسازی سایت نیاز به مبلغ ۱۰ میلیارد تومان اعتبار است که باید توسط ادارات ساکن در سایت بابت هزینه آمادهسازی پرداخت شود.
معاون امور عمرانی شهرداری بیرجند با تاکید بر اینکه آمادگی داریم بلافاصله بعد از پرداخت هزینه مربوطه نسبت به آمادهسازی اقدام کنیم، عنوان داشت: این آمادهسازی شامل احداث جوی، جدول، فضای سبز و آسفالت خواهد بود که تاکنون بیشتر ادارات ساکن در آنجا نسبت به پرداخت مطالبات شهرداری اقدام نکردهاند که شهرداری درخواست دارد نسبت به پرداخت مطالبات اقدام کند.
به گفته عدل تاکنون شهرداری نزدیک دو میلیارد تومان برای قسمت مسکونی و اداری سایت اداری بیرجند هزینه کرده است.
عدل با بیان اینکه قسمت مسکونی سایت هنوز تحویل شهرداری نشده است، بیان داشت: خیلی از اعتراضات مردم نسبت به شهرداری است درحالیکه اینها مربوط به تعهدات شهرداری نیست.
درخواست شهرداری از راه و شهرسازی
وی بیان داشت: اگر ما آمادهسازی را تحویل بگیریم بررسی میکنیم موارد زیربنایی و روبنایی با دقت انجام شده باشد و بعدازآن عملیات موردنیاز توسط خود شهرداری انجام شود.
عدل با اشاره به مشکلات پیشآمده ناشی از دیر تحویل دادن آمادهسازی سایت عنوان داشت: مشکلاتی از جمله اینکه قسمتی از آسفالت یا جوی و جدول باقیمانده که مردم آن را از چشم شهرداری میبینند درحالیکه ما مقصر نیستیم.
معاون امور عمرانی شهرداری بیرجند ادامه داد: در حال حاضر مردم هزینه آمادهسازی را به شرکت مرتبط با مسکن مهر پرداخت میکنند و آن شرکتها نسبت به تکمیل عملیات آمادهسازی و تحویل شهرداری موظف هستند.
عدل اضافه کرد: این در حالی است که نه تنها هنوز تحویل شهرداری نشده بلکه علیرغم تعهدات شهرداری و عدم دریافت وجه آمادهسازی نسبت به آسفالت و احداث جوی و جدول در آنجا اقدام کرده است.
عدل بیان داشت: از راه و شهرسازی درخواست داریم هرچه سریعتر نسبت به تحویل سایت اداری اقدام کنند.
خدمات شهرداری تنها در معابر عمومی است
معاون امور خدمات شهری شهرداری بیرجند نیز در پاسخ به اعتراضات ساکنین سایت اداری در مورد نظافت معابر به خبرنگار مهر گفت: ارائه خدمات شهرداری در معابر عمومی است و در فضاهای خصوصی و اداری شهرداری وارد نمیشود.
حجتالله خانزاده با بیان اینکه در حال حاضر در سایت اداری نیز معابر عمومی که الآن اتوبوسها حرکت میکنند خدمات عمومی ارائه میشود، بیان کرد: در این معابر عمومی سطل زباله بهاندازه کافی جانمایی شده، رفتوروب آن و شستشوی سطل زبالهها انجام میشود.
وی با اشاره به اینکه اعتراضات مردم مربوط به قسمتهایی است که معابر اختصاصی تلقی میشود، عنوان داشت: معابر اختصاصی معابری هستند که برای خود طرح در نظر گرفتهشده و یک حصار دور آن دارد که داخل این حصار یک سری معابر و ساختمان برای آن مجموعه در نظر گرفتهشده است.
معاون امور خدمات شهری شهرداری بیرجند با تاکید بر اینکه اگر مدیران مجتمعها به این نتیجه برسند که ورودی یک نگهبانی داشته باشد هیچ مشکلی ندارد چون معابر در اختیار خود مجموعهها است، بیان داشت: به همین خاطر معابر عمومی که مربوط به همه شهروندان است شرح وظیفه ما است و انجام میدهیم و در داخل معابر اختصاصی نمیتوانیم وارد شویم.
فضای سبز در سایت اداری ایجاد میشود
خانزاده در مورد نبود فضای سبز در محدوده سایت اداری نیز گفت: یک زمین با کاربری فضای سبز در داخل این مجموعه در نظر گرفتهشده و در دستور کار شهرداری قرار دارد که بهزودی فضای سبز ایجاد میشود.
وی با بیان اینکه در کاربریهای فضای سبز طرح تفضیلی را مسکن و شهرسازی تعریف میکند و کاربریها را بر اساس سرانهها در نظر گرفته میشود، افزود: در سایت اداری تا قبل از این زمین با کاربری فضای سبز تحویل شهرداری نبوده و تحویل در برنامه است.
معاون امور خدمات شهری شهرداری بیرجند در مورد نبود واحدهای تجاری و نانوایی در سایت اداری گفت: زمینهایی که کاربری تجاری دارد اداره کل راه و شهرسازی باید تحویل دهد و در تعهدات شهرداری نیست.
مسکن موقت شهرداری برای کمبود واحدهای تجاری
خانزاده با اشاره به اینکه در حال حاضر شهرداری برای ارائه خدمات و رفع موقت نیاز شهروندان یک سری کانکس های موقت برای واحدهای تجاری در ورودی سایت پیشبینی کرده است، بیان کرد: در داخل خود سایت نیز یک مرکز خرید توسط خود راه و شهرسازی دیده شده است که راهاندازی خواهد شد.
مدیر مسکن و ساختمان اداره کل راه و شهرسازی خراسان جنوبی نیز دراینارتباط به خبرنگار مهر گفت: اخیراً زمینی با کاربری فضای سبز تحویل شهرداری شده است که شهرداری باید نسبت به ایجاد این فضا اقدام کند.
ولی پور مطلق در مورد نبود فضاهای تجاری در این محدوده نیز گفت: در حال حاضر یک مرکز خرید در این محدوده ساختهشده و یک مرحله به مزایده گذاشته شده است که متقاضی نداشته و دوباره به مزایده گذاشته شده است.
وی با بیان اینکه با راهاندازی این مرکز خرید بخش زیادی از مشکلات مردم حل خواهد شد، عنوان داشت: تاکنون راه و شهرسازی در مورد خدمات روبنایی از جمله مدرسه، خدمات الکترونیک فنی و حرفهای و ساخت مسجد اقدامات خوبی انجام داده است.
وی در ارتباط با زمان تحویل این مجموعه به شهرداری نیز گفت: تنها مشکل برای تحویل این قسمت به شهرداری مربوط به نصب شیرهای برداشت آب برای آتشنشانی در چند نقطه است که باید تعاونی آن را نصب کند که حدود ۱۰ تا ۱۲ میلیون تومان نیز اعتبار نیاز دارد و بهمحض نصب تحویل شهرداری میشود.
پاسخ برخی مسئولان به مشکلات مطرحشده نشان میدهد که گاهی شرکتهای تعاونی بدون در نظر گرفتن مسئولیتها و شرح وظایفی که داشتهاند فقط رفع تکلیف کردهاند و جانمایی واحدهای تجاری و یا فضای سبز جزء حداقلهایی است که باید همزمان با ساخت مجموعه به این بزرگی برای آن برنامهریزی میشد.
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