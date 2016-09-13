آیا منصوریان در مورد مدافع تیمش ریسک می کند؟

به گزارش خبرنگار مهر، برخی خبرها موید این نکته است که علیرضا منصوریان سرمربی استقلال قصد دارد در دربی از پادوانی استفاده کند آن هم به صورت فیکس.

مسلما یک مربی باتجربه چنین ریسکی را آن هم در قلب دفاع خودش انجام نمی دهد که بازیکنی خارجی را بدون حتی یک بازی تدارکاتی دوستانه در مهمترین دیدار فصل خود به کار بگیرد.

اما منصوریان جوان است و البته در قلب دفاع هم مشکلات بسیار زیادی دارد که با بازیکنان کنونی لاینحل به نظر می رسند.

با این وجود استفاده از پادوانی به عنوان بازیکن فیکس دربی آن هم در شرایطی که این برزیلی ماه هاست که در تمرین و مسابقه نبوده است ریسکی بسیار بزرگ است و می تواند همه چیز دربی را زیر سوال ببرد.

پادوانی اگر جواب مثبت بدهد این کار منصوریان برگ برنده دربی برای استقلال خواهد بود اما اگر جواب ندهد، آماده نباشد، هماهنگ نباشد و ... می تواند عواقب بسیار بسیار سنگینی برای منصوریان و استقلال داشته باشد.

تصمیم با سرمربی است، او بر سر دو راهی نشسته و مهم ترین و سخت ترین تصمیم های زندگی خود را این آدینه باید بگیرد که پادوانی هم یکی از آنهاست و البته فیکس کردن او را هیچ مربی حرفه ای و با تجربه ای تایید نخواهد کرد چرا که اصولی نیست.