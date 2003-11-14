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۲۳ آبان ۱۳۸۲، ۱۶:۲۰

يك عضو شوراي حكومت انتقالي انتقادات آمريكا از اين شورا را رد كرد:

آمريكا بايد برمر را به دليل ناتواني اش سرزنش كند

يك عضو شوراي حكومت انتقالي عراق امروز (جمعه) انتقادات مقامات آمريكايي درباره ناتواني اين شورا در انجام وظايف خود را رد كرد .

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل ازسايت اينترنتي روزنامه مصري الوفد، "محمود عثمان " يكي از اعضاي شوراي حكومت انتقالي عراق هرگونه انتقاد مسئولان آمريكايي را از اين شورا رد كرد و گفت: ادعاي مقامات آمريكايي مبني براينكه اين شورا قادر به  انجام وظايف خود در فراهم ساختن مقدمات وضع قانون اساسي جديد و برگزاري انتخابات عمومي دركشورعراق نيست، از نظر اين شواركذب محض است .
وي افزود : دولت آمريكا بايد " پل برمر" حاكم منسوب خود درعراق را به دليل ناتواني اش در انجام وظايف خود مورد سرزنش قرار دهد ؛ نه شواري حكومت انتقالي عراق .
محمود عثمان با اعتراف به اينكه شوراي حكومت انتقالي عراق به حاشيه رانده شده است، اظهارداشت: عجز و ناتواني نيروهاي آمريكايي مستقردرعراق درايجاد امنيت موجب شده كه اين نيروها هماهنگي خود را با مردم عراق از دست بدهند و روز به روز دايره خشونت ها گسترده تر شود .

  

 

کد مطلب 37680

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