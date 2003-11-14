آمريكا بايد برمر را به دليل ناتواني اش سرزنش كند

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل ازسايت اينترنتي روزنامه مصري الوفد، "محمود عثمان " يكي از اعضاي شوراي حكومت انتقالي عراق هرگونه انتقاد مسئولان آمريكايي را از اين شورا رد كرد و گفت: ادعاي مقامات آمريكايي مبني براينكه اين شورا قادر به انجام وظايف خود در فراهم ساختن مقدمات وضع قانون اساسي جديد و برگزاري انتخابات عمومي دركشورعراق نيست، از نظر اين شواركذب محض است .

وي افزود : دولت آمريكا بايد " پل برمر" حاكم منسوب خود درعراق را به دليل ناتواني اش در انجام وظايف خود مورد سرزنش قرار دهد ؛ نه شواري حكومت انتقالي عراق .

محمود عثمان با اعتراف به اينكه شوراي حكومت انتقالي عراق به حاشيه رانده شده است، اظهارداشت: عجز و ناتواني نيروهاي آمريكايي مستقردرعراق درايجاد امنيت موجب شده كه اين نيروها هماهنگي خود را با مردم عراق از دست بدهند و روز به روز دايره خشونت ها گسترده تر شود .