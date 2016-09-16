بازیکن پر رمز و راز استقلال!

به گزارش خبرنگار مهر، امین حاج محمدی بزرگترین علامت سئوال استقلال است که او را سرمربی بازی نمی دهد، معمولا روی سکو است اما با این وجود نه او را کنار می‌گذارند و نه حقوقش را کم می‌کنند.

در واقع به نظر می‌رسد جریانی در حمایت از حاج محمدی وجود دارد وگرنه حتی وقتی لازم شد استقلال کسی را از لیست خارج کند باز هم کسی سراغ حاج محمدی در استقلال نرفت که نرفت!

در مورد حاج محمدی باید گفت حتی منصوریان هم با وجود مشکلات زیاد در خط دفاعی از او استفاده نمی‌کند و به این ترتیب حاج محمدی نه کنار گذاشته می‌شود نه بازی می کند و همینگونه هست که هست.

باید منتظر ماند و این گران ترین بازیکن لیگ «به نسبت زمان حضور» را به نظاره نشست و دید آیا او با همین وضعیت به آخر لیگ برتر ایران می‌رسد یا اینکه باشگاه استقلال در نهایت بدون توجه به مسائل حاشیه‌ای و جنبی تکلیف او را روشن می‌کند.