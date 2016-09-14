به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سازمان میراث فرهنگی، بسته سرمایه‌گذاری که براساس آخرین مطالعات و ارزیابی‌ها با همکاری کارشناسان، استانداران، شهرداران و مدیران میراث فرهنگی استان‌ها تهیه شده است با عنوان ۱۰۰ هتل، صد کسب و کار در ۳۱ استان کشور در این همایش رونمایی می‌شود.

غلام حیدر ابراهیم بای سلامی، دبیر اجرایی همایش بین‌المللی سرمایه‌گذاری در صنعت گردشگری با رویکرد اقتصاد مقاومتی، افزود: این همایش در راستای چشم انداز توسعه صنعت گردشگری و هتلداری در ایران با حضور مقامات عالی رتبه کشور، ۱۱ مهرماه سال جاری برگزار می شود.

وی ادامه داد: در این همایش علاوه بر شرکت‌های بزرگ صنعت هتلداری و ساختمان داخلی، حدود ۶۰ شرکت و هلدینگ خارجی فعال در این حوزه حضور خواهند داشت و همچنان بسیاری از شرکت ها از کشورهای مختلف برای حضور در نمایشگاه اعلام آمادگی می کنند.

دبیر اجرایی همایش با بیان اینکه برای توسعه صنعت گردشگری در کشور، نیازمند افزایش اماکن اقامتی مناسب هستیم، تصریح کرد: توسعه صنعت گردشگری نیازمند افزایش محصولات در این صنعت است و برخوردار بودن از اماکن اقامتی و هتل های مناسب یکی از مهمترین محصولات صنعت گردشگری در دنیا محسوب می‌شود. در طول ۴۰ سال گذشته صنعت هتلداری در ایران با رکود همراه بوده است و به صورت عمده به این بخش توجه نشده است به طوری که در حال حاضر فقط ۱۱۰ هتل ۴و۵ ستاره در کشور فعال است که این هتل‌ها هم براساس استانداردهای جهانی در حد هتل‌های بین‌المللی با این درجه نیستند.

وی افزود: برگزاری این همایش با حضور علاقه مندان به سرمایه گذاران و فعالان صنعت گردشگری و هتل سازی از کشورهای مختلف، فرصت بسیار مناسبی برای خیزش و تکاپو در این عرصه است. بسته سرمایه گذاری که براساس آخرین مطالعات و ارزیابی‌ها با همکاری کارشناسان، استانداران، شهرداران و مدیران میراث فرهنگی استان‌ها تهیه شده است با عنوان ۱۰۰ هتل، صد کسب و کار در ۳۱ استان کشور در این همایش رونمایی می شود.

ابراهیم بای سلامی اضافه کرد: این بسته که به صورت تخصصی و براساس مطالعات دقیق تهیه شده است در این همایش در اختیار سرمایه گذاران و فعالان عرصه گردشگری و هتل سازی قرار می‌گیرد.

همایش بین‌المللی سرمایه‌گذاری در صنعت گردشگری روزهای ۱۱ و ۱۲ مهرماه ۱۳۹۵ (۲ و ۳ اکتبر۲۰۱۶) در سالن همایش بین‌المللی جمهوری اسلامی ایران و هتل همای تهران برگزار می‌شود تا کنون ۳ شرکت فرانسوی شامل اکور، بوئیک و وینسی برای شرکت در این اجلاس اعلام آمادگی کرده اند.