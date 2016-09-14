کتاب«خاندان پیامبر در کتاب مقدس و قرآن» منتشرشد

به گزارش خبرگزاری مهر، کتاب «خاندان پیامبر در کتاب مقدس و قرآن» نوشته سید روح الله شفیعی از سوی دانشگاه ادیان و مذاهب منتشر شد.
در آیین اسلام و بهنزد مسلمانان، خاندان پیامبر(ص) از جایگاه و کارکرد والایی برخوردارند. از سوی دیگر، اسلام یکی از سه دین ابراهیمی است؛ سه دینی که با همه ناهمگونیهای کوچک و بزرگ، در بسیاری از آموزههای بنیادین، از همسانیهای معنیداری برخوردارند. پرسش از کشیدهشدن یا نشدن دامنه این همسانیها به مفهوم و مصداق خاندان پیامبران، و اینکه «آیا چنین جایگاه و کارکردی ویژه اسلام است، یا امری مشترک میان ادیان ابراهیمی است؟» زمینه پیدایش این پژوهش است.
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