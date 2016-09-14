این بار با داور دربی متفاوت رفتار کنیم/ چرا فغانی استقبال نکرد؟

به گزارش خبرنگار مهر، اینکه علیرضا فغانی از سوت زدن در دربی استقبال نمی‌کند، دلیل دارد، اینکه بهترین داور فعلی کشورمان و شاید بهترین داور آسیا دوست ندارد دربی را سوت بزند و اصرار دارد که دربی را بدهند به یک داور جوان دلیل دارد.

اینکه فغانی با اکراه در مورد او برای دربی انتخاب می شود پاسخ می دهد، دلیل دارد. دلیلش این است که هواداران متاثر از مربیان و بازیکنان چه ببرند، چه ببازند و چه مساوی کنند همه اشتباه های خودشان را فراموش می‌کنند و بعد می‌رسند به داور بازی!

اینکه آنها چند گل نزده اند، مهم نیست، چند فرصت از دست داده اند و یا چند بار توپ لو داده اند و جا مانده اند و دریبل خورده اند و نتوانسته اند تاکتیک درستی را به اجرا درآورند مهم نیست. مهم همان یک سوت وسط زمین یا حتی همان یک پنالتی است که داور گرفته یا نگرفته!

دربی که نه فوتبال ایران همینگونه است، همه بهانه می گیرند و اشتباهات بسیار زیاد خودشان را فراموش می کنند. داور در واقع برای دربی حکم تخریب دارد از پیش از بازی هم این تخریب شروع می شود. داور قبل از بازی یا غش کرده به سمتی معرفی می‌شود یا رنگی. وسط بازی هم مورد لطف تماشاگران قرار می گیرد و آخر بازی هم دوربین‌های صحنه آهسته بلای جانش است.

در واقع داور بازنده مطلق این دیدار است حتی اگر کمترین اشتباه ممکن را داشته باشد و یکی باشد در سطح علیرضا فغانی! به نظر می رسد باید برخی مسائل عوض شوند. باید برخی دیدگاه ها عوض شوند. داور مسئول همه اشتباه های کوچینگ مربیان یا تاکتیک های غلط و تمرینات اشتباه و تصمیم های نادرست نیست.

در دربی اما گوش هیچکس بدهکار نیست، همه اجازه اشتباه کردن دارند اما داور اجازه ندارد و این بدترین وضعیت را برای داورها ایجاد می‌کند. باید دید آیا مربیان و مدیران استقلال و پرسپولیس این‌بار شرایط جدیدی ایجاد می‌کنند یا نه؟