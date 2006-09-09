استراتژي 3 ساله براي افزايش صادرات زعفران به ژاپن

علي شريعتي مقدم در گفتگو با خبر نگار اقتصادي مهربا اشاره به اقدامات صندوق توسعه صادرات زعفران براي افزايش ميزان زعفران صادراتي ايران به ژاين گفت:‌ هم اكنون ميزان زعفران صادراتي ايران به ژاين كمتر از يك تن در سال است كه قرار است طي يك برنامه سه ساله و با كمك خود ژاپني ها صادرات اين محصول به ژاپن به 20 تن در سال برسد .

رئيس هيئت مديره صندوق توسعه صادرات زعفران با تاكيد بر برنامه ريزي صورت گرفته براي بهبود بسته بندي هاي زعفران افزود:‌‌ هم اكنون 98 درصد از زعفران صادراتي به ژاين فله اي و تنها دو درصد به صورت بسته بندي است كه مقرر شده است كه در پايان برنامه سه ساله توسعه صادرات زعفران به ژاپن ،‌ 70 درصد به صورت بسته بندي و 30 درصد به صورت فله اي باشد .

وي در مورد برگزاري سمينارتخصصي و علمي كاربردي زعفران ايران در ژاين گفت:‌ سمينار تخصصي علمي ،‌كاربردي زعفران ايران سيزدهم تا چهاردهم مهر ماه سال جاري توسط صندوق توسعه صادرات زعفران ،‌و همكاري سازمان توسعه تجارت ايران وحمايت موسسات ژاپني (جترو و JCCME ) برگزار مي شود .

به گفته وي، همچنين بخش علمي اين سمينار نيز با همكاري دانشگاه داروسازي ومعاونت پژوهشي دانشكده علوم پزشكي مشهد برگزارمي شود .

شريعتي مقدم برگزاري سمينار زعفران را نقطه عطفي براي صادرات زعفران به كشورهاي خاور دوردانست و تصريح كرد : با توجه به مزيت بارز كشور ژاين مانند قدرت خريد بالا و توجه به محصولات گياهي داراي خواص دارويي و حمايت اين كشور اين سمينار مي تواند نقش موثري در معرفي زعفران ايراني داشته باشد .