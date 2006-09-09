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۱۸ شهریور ۱۳۸۵، ۱۰:۵۷

رئيس هيئت مديره صندوق توسعه صادرات زعفران ايران در گفتگو با "مهر" اعلام كرد:

استراتژي 3 ساله براي افزايش صادرات زعفران به ژاپن

استراتژي 3 ساله براي افزايش صادرات زعفران به ژاپن

رئيس هيئت مديره صندوق توسعه صادرات زعفران ايران گفت:‌ براساس برنامه سه ساله صندوق توسعه صادرات زعفران ،‌ميزان زعفران صادراتي به ژاپن افزايش مي يابد .

علي شريعتي مقدم در گفتگو با خبر نگار اقتصادي مهربا اشاره به اقدامات صندوق توسعه صادرات زعفران براي  افزايش ميزان زعفران صادراتي ايران به ژاين گفت:‌ هم اكنون ميزان زعفران صادراتي ايران به ژاين كمتر از يك تن در سال  است كه قرار است طي يك برنامه سه ساله و با كمك خود ژاپني ها صادرات اين محصول به ژاپن به 20 تن  در سال برسد .

رئيس هيئت مديره صندوق توسعه صادرات زعفران  با تاكيد بر برنامه ريزي صورت گرفته براي  بهبود  بسته بندي هاي زعفران افزود:‌‌ هم اكنون  98 درصد از زعفران صادراتي به ژاين  فله اي و تنها دو درصد به صورت بسته بندي  است كه  مقرر شده است كه در پايان برنامه سه ساله توسعه صادرات زعفران به ژاپن ،‌ 70 درصد  به صورت بسته بندي و 30 درصد به صورت فله اي باشد .

وي در  مورد برگزاري سمينارتخصصي و علمي كاربردي زعفران ايران در ژاين گفت:‌ سمينار تخصصي علمي ،‌كاربردي زعفران ايران سيزدهم تا چهاردهم مهر ماه سال جاري توسط صندوق توسعه صادرات زعفران ،‌و همكاري سازمان توسعه تجارت ايران وحمايت موسسات ژاپني (جترو و JCCME ) برگزار مي شود .

به گفته وي، همچنين بخش علمي اين سمينار نيز با همكاري دانشگاه داروسازي ومعاونت پژوهشي دانشكده علوم پزشكي  مشهد برگزارمي شود .

شريعتي مقدم  برگزاري سمينار زعفران را نقطه عطفي براي  صادرات زعفران به كشورهاي  خاور دوردانست  و  تصريح كرد : با توجه به مزيت بارز كشور ژاين مانند قدرت خريد بالا و توجه به محصولات گياهي داراي خواص دارويي و حمايت اين كشور اين سمينار مي تواند نقش موثري در معرفي زعفران ايراني داشته باشد .

 

کد مطلب 376850

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