دوچرخه دریایی ایرانی ساخته شد

حسن حسن پور، سازنده «دوچرخه دریایی» در پارک علم و فناوری مازندران در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: دوچرخه دریایی وسیله ای برای تفریح در دریا و دریاچه هاست، از این رو در صدد آمدیم تا بتوانیم این وسیله را برای تفریح طراحی کنیم.

وی با بیان اینکه این دوچرخه دریایی با سرعت ۱۰ کیلومتر بر ساعت حرکت می کند، اظهار داشت: این وسیله نمونه خارجی دارد ولی نمونه آن در ایران وجود نداشت؛ به همین دلیل توانستیم با دانش خود و از تجهیزات ایرانی برای ساخت این دوچرخه استفاده کنیم.

حسن پور با تاکید بر اینکه نمونه خارجی دوچرخه های دریایی نسبت به نمونه های ایرانی از قیمت بالایی برخوردارند، اظهار داشت: بدون اینکه نمونه خارجی را داشته باشیم اقدام به طراحی و ساخت این دوچرخه دریایی کردیم.

به گفته وی، تمام وسایل این دوچرخه در ایران ساخته شده است، گفت: در ساخت این دوچرخه از دو کپسول با جنس های بادی و فایبر گلاس استفاده شده است به همین دلیل هیچگاه غرق نمی شود.

وی عنوان کرد: برای حرکت این دوچرخه از هیچ نوع سوختی استفاده نمی شود و تنها با انرژی انسان حرکت می کند؛ به دلیل اینکه دو کپسول در دوچرخه دریایی به کار گرفته شده، از روی موج دریا به راحتی عبور می کند.

حسن پور تاکید کرد: در این دوچرخه از سوخت استفاده نمی شود و می توان از آن به عنوان صنعت سبز یاد کرد؛ استفاده از دوچرخه دریایی جذابیت خاصی دارد و ایده نویی به شمار می رود.

حسن پور با بیان اینکه می توانیم روی دوچرخه دریایی موتور نصب کنیم، گفت: در حال انجام مقدماتی هستیم که بتوانیم آن را به تولید انبوه برسانیم.