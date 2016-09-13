اربعین حسینی اقتدار شیعیان را به تصویر می کشد

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا آشوری عصر سه شنبه در جلسه ستاد هماهنگی مراسم اربعین به میزبانی فرمانداری میامی با بیان اینکه اربعین حسینی گردهمایی بزرگ دوست داران ولایت و امامت است، ابراز داشت: این همایش بزرگ خوشبختانه هر سال بهتر و با شکوهتر از گذشته برگزار می شود و مردم عشق و ارادت خود را به ائمه اطهار (ع) نشان می دهند و این امر قطعا خاری به چشم دشمنان شیعه در جهان است.

وی افزود: اربعین دانشگاه و فضایی است که انسان سازی می کند و علاقه به ائمه اطهار(ع)، اتحاد و همدلی جامعه اسلام را به دنیا نشان می دهد.

معاون فرماندار میامی با بیان اینکه اربعین حسینی شور حضور مردمان عاشق در محضر یار است، گفت: حضور میلیونی زائران حرم حسینی(ع) در این آئین باشکوه نقشه های شوم دشمنان را نقش بر آب می سازد.

آشوری درباره ویژگی های این مراسم معنوی، افزود: این اجتماع مانوری بزرگ در راستای تبری جستن از اقدامات ضد بشری تکفیری‌ها و دشمنان اهل بیت (ع) به شمار می‌رود.

وی ادامه داد: این تجمع بزرگ از سویی دیگر اعلام عشق و علاقه، وفاداری و ارادت به ساحت مقدس امام حسین (ع) و ائمه اطهار(ع) محسوب می شود.