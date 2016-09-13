تجاوز جدید اسرائیل تلاش نافرجامی برای افزایش روحیه تروریست هاست

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سانا، وزارت خارجه سوریه با ارسال نامه ای به شورای امنیت و سازمان ملل برخورد این دو سازمان با اشغالگری صهیونیست ها در اراضی سوریه را خواستار شد.

بر اساس این گزارش در نامه وزارت خارجه سوریه آمده است: از شورای امنیت و دبیرکل سازمان ملل درخواست می کنیم که تمامی اقدامات مورد تایید منشور سازمان ملل را برای مجازات اسرائیل متجاوز انجام دهند و اسرائیل را به توقف تجاوز و حمایت از تروریست ها وادارند.

در ادامه این نامه تصریح شده است: تجاوز جدید اسرائیل تلاش نافرجامی است که برای افزایش روحیه تروریست های در معرض فروپاشی صورت می گیرد. زیرا تروریست ها اخیرا در حومه قنیطره و به صورت کلی در تمامی نقاط سوریه متحمل شکست ها و خسارات سنگینی شده اند.

در پایان این نامه تاکید شده است: حملات اسرائیل در چارچوب ائتلاف راهبردی میان اسرائیل و گروه های تروریستی به ویژه جبهه النصره انجام می شود.

گفتنی است پیش از این «سمیر سلیمان» از افسران ارشد ارتش سوریه در سخنانی اخبار منتشر شده مبنی بر سرنگونی پهپاد و جنگنده رژیم صهیونیستی توسط نظامیان این کشور را تأیید کرد.